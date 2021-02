Las secuelas de la tecnología durante la pandemia

El autor

Glenda Villamarín M.A., Psicóloga Clínica, Magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales. Post-grado en Salud Infanto-Parental por la Universidad de Massachussets. Entrenadora Senior de Brainspotting. Supervisora y terapeuta certificada de Brainspotting por Brainspotting Inc.

Entrenadora, supervisora y terapeuta certificada por EMDR IBA y el EMDR Institute.

Entrenadora, supervisora y terapeuta certificada por The Theraplay Institute.

Psicodramatista didacta y terapéutica por la Asociación de Psicodrama y Sociometria del Ecuador.

Certificada en el Modelo de Desarrollo Neuro-secuencial (NMT) por The Child Trauma Academy.

Actualmente se desempeña como directora de Serendipitá Ecuador y encargada de Brainspotting para Latinoamérica.

Glenda participa y fomenta distintas actividades de formación profesional y académica tanto a nivel nacional como internacional.