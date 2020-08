‘Por la pandemia se ha perdido más de $23 mil millones en todo el sector productivo’

Las consecuencias que ha dejado la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus son evidentes, no solo en el sector de la salud pública, sino que también en la economía nacional y las finanzas públicas. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, en una entrevista con DIALOGUEMOS, expone las cifras de las pérdidas en ventas de todo el sector productivo nacional y las acciones inmediatas, para recuperar la economía y la producción con el objetivo de mantener el empleo. Sobre la necesidad de entablar un verdadero pacto social en el Ecuador.

¿Cuáles son las cifras de las pérdidas que ha dejado la pandemia a las grandes empresas y cómo afecta al Producto Interno Bruto (PIB)?

Lamentablemente, producto de esta pandemia se ha perdido más de $23 mil millones en ventas de todo el sector productivo nacional (entre marzo y julio). Es decir, pérdidas en el sector comercial, agrícola, industrial, manufacturero, de la construcción, hotelería, restaurantes (…). El impacto ha sido muy grande y fuerte y ha provocado un frenazo en la economía y las pérdidas continúan. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Central del Ecuador proyectan un decrecimiento económico en 2020, de por lo menos un 10%; más del doble de lo que la economía decreció en la crisis bancaria de 1999, registrando un 4,2%, lo cual nos da la magnitud de la gravedad de la situación. Y como consecuencia directa de ello, tenemos despidos de más de 300 mil personas, lo cual es gravísimo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está reportando permanentemente las pérdidas de afiliados y esto lo que genera son problemas a nivel macro y micro.

Las cadenas productivas están fuertemente entrelazadas, ¿de qué manera fueron afectadas las medianas y pequeñas empresas?

La producción del país es un conjunto de encadenamientos productivos, por lo tanto, si las grandes empresas productoras de lácteos de leche no venden, la compra que hacen a los pequeños productores se limita. Lo mismo ocurre con toda la cadena de alimentos, papas, arroz, fideos, harinas…. Hay una afectación sistémica al sector productivo nacional y esto es algo complicado, por lo cual se deben tomar medidas que faciliten el comercio y la actividad productiva, disminuir la cantidad de tramitología existente y así generar un mejor ambiente para el desarrollo de los negocios en el país.

La situación en el Ecuador es muy grave y eso es justamente lo que tienen que entender los políticos, la Asamblea, los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, toda la sociedad y los jóvenes. La protesta pública no sirve si el Estado no tiene fondos, no vamos a ningún lado, por ello es necesario hablar de un verdadero pacto social en el Ecuador, que nos permita analizar todos los temas que se requieren para modernizar la legislación ecuatoriana.

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la recaudación anticipada de impuestos, a los 1.188 grandes contribuyentes a los que iba dirigida la medida, que pretendía recaudar $280 millones. ¿Es un alivio para el sector productivo?

El dictamen de la Corte Constitucional se dio dentro de la facultad o potestad que tiene, para analizar los decretos que se emiten durante la emergencia y, en ese sentido, con un fallo dividido (cinco votos a favor y cuatro en contra) decidió negar el cobro anticipado de impuestos. Desde un punto de vista jurídico de la Corte no estaba claramente determinado el destino de esos recursos y, por otro lado, se argumentó que la crisis económica tuvo su origen antes de la crisis sanitaria.

Desde el sector productivo señalamos que el cobro anticipado de impuestos en los grandes contribuyentes, en estos momentos, técnicamente no es lo adecuado, porque el principal problema que tienen las mayores generadoras de inversiones, de empleo y producción en el país es la falta de liquidez. En este momento existe un problema con el sistema de pagos, porque se ha visto interrumpido entre los actores económicos y quitarle liquidez a la empresa privada, para trasladarla al gobierno, no es la medida técnica adecuada.

La Corte consideró que el decreto ejecutivo 1109 tal como fue redactado y enviado tampoco cumplía con las condiciones que la propia Corte había establecido con respecto a la emergencia.

El coronavirus obligó al mundo a frenar en seco, ¿cuáles son los proyectos que se están desarrollando para reactivar el sector productivo?

Desde el primer día iniciamos una serie de seminarios, capacitaciones y talleres de información para nuestros afiliados y el público; primero, para analizar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores de la economía. Segundo, talleres relacionados con productividad con el nuevo replanteo que deben hacer las empresas respecto a su planificación y a su desarrollo. Ahora tenemos que pensar desde un punto de vista de productividad y de mejora absoluta en todo lo relacionado a los sistemas internos. Tenemos que volvernos más eficientes para sobrevivir a esta etapa de escasez. Hemos trabajado mucho con las empresas en cómo funcionar y mejorar nuestra productividad. Dialogamos con el sector financiero y bancario para lograr el financiamiento a las empresas. Los bancos están haciendo un análisis individual de cada una de las personas y empresas que solicitan estos préstamos.

¿Cómo ayudar a las PYMES que han logrado sobrevivir a la crisis?

Las PYMES están recibiendo apoyo de distintos sectores, por un lado de los productivos, es decir las propias Cámaras, de la Pequeña Industria, de las Cámaras de la Pequeña Empresa, pero también hay esfuerzos del sector privado como la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) que está ayudando a los medianos y a los pequeños. De igual manera, el Gobierno central ejecuta el proyecto Reactívate Ecuador, que les ha permitido a los micro y pequeños empresarios recibir créditos para financiar sus negocios, para refinanciar sus pasivos y seguir creciendo.

La iniciativa nacional ‘Demuestra tu orgullo, elige La Huella’ fue presentada para apoyar la producción nacional y de esta manera generar consumo interno y reactivar la economía del país. ¿Qué acogida ha tenido desde su lanzamiento, a mediados de junio?

Hemos visto una reacción muy positiva de la gente para consumir los productos ecuatorianos. Como Cámara de Industrias y Producción y Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador somos parte de la Corporación Mucho Mejor Ecuador, la cual promueve el consumo de los productos que tienen la huella, que son manufacturados en el Ecuador y que cumplen con altos estándares de calidad como exige este sello. Pero la campaña tiene que ser permanente, por lo menos hasta fines de año, para generar esa conciencia en la gente, respecto a la importancia de consumir productos y servicios ecuatorianos, con el objetivo de que las divisas se queden en el país y se vuelvan a reinvertir, vuelvan a generar ese encadenamiento productivo y lo más importante, se preserven las plazas de empleo.

¿Alrededor de cuántas marcas de productos se manejan y cuántas plazas de empleo formal se están generando con ello?

Mucho Mejor Ecuador se ha convertido en la promotora de la Marca País de gestión privada con más de 515 marcas de productos y servicios ecuatorianos que llevan el sello La Huella. Solamente la Cámara de Industrias y Producción de la cual formamos parte genera 160 mil empleos directos, a ellos se suman la Cámara de Industrias de Cotopaxi y otras.

¿Quiénes son parte de la iniciativa?

A esta iniciativa se ha sumado representantes de varios sectores como la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la Cámara de la Cadena de Valor del Calzado y Afines del Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción, la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, la Cámara de Industria de Tungurahua, la Cámara de Industrias de Loja, la Cámara de Industrias de Chimborazo, la Cámara de Industriales de Cotopaxi y la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay.

¿Cuánto tiempo le tomará al país salir de esta crisis?

En este momento es muy difícil establecer cuánto tiempo nos tomaría porque todavía no hemos llegado a tocar fondo. Estamos frente a un escenario en el cual no sabemos todavía la profundidad de la crisis y esta incertidumbre impide saber cuánto tiempo nos va a tomar la recuperación pero, sin duda, el objetivo principal es que las empresas puedan sobrevivir este 2020 y se proyecten a una lenta recuperación en 2021 con miras hacia los siguientes tres o cuatro años más.

¿Cuál es el camino a seguir para que las empresas sobrevivan?

Es fundamental primero tener un alto grado de conciencia de que esta situación es la más difícil que ha afrontado el país, en términos económicos y de salud. Por lo tanto, necesitamos tomar medidas importantes y fuertes, que nos costará absolutamente a todos. Es necesario tener esa voluntad de dialogar y ser parte de la solución, no generar protestas ni paralizaciones que no nos llevan a ningún lado, más aún, con el ambiente político en el que estamos. Seamos resilientes para aguantar esta situación que es tan complicada. La única manera para salir adelante de esta crisis es a través del trabajo y de la generación de la producción, no hay otra forma.