Las remesas y la pandemia

Las remesas que llegan a Ecuador ha caído cerca de un 20 por ciento en el segundo trimestre de este año, en comparación con el trimestre anterior. Cae en veinte puntos en plena época de pandemia y confinamientos por al emergencia sanitaria declarada para mitigar la propagación del Covid-19. En el segundo primer de 2020 la cifra fue de $809 millones de ingresos por ese rubro; en el segundo trimestre cayó a $648,77 millones.

Nada hace pensar que esa curva va a mejorar, porque las condiciones del mundo no mejoran todavía. La caída en la llegada de remesas fue del 11,4 por ciento en el semestre de 2020 con relación al semestre del año anterior, cuando ya existía conocimiento de la gravedad de la pandemia. Y la proyección es que esa caída sea más profunda hasta diciembre de 2020 por la situación económica en los estados donde se concentra la población migrante ecuatoriana: Estados Unidos, España e Italia.

El 85 por ciento del dinero que los migrantes envían a sus familiares en Ecuador llegan de esos tres destinos, lo que significa que muchas familias tendrán problemas para el acceso a bienes y servicios. Y un problema también para la economía del el país por la reducción considerable en el ingreso de divisas, importantes para mantener el equilibrio de su sistema financiero y monetario.

Las remesas siempre ha sido una importante fuente de ingresos de divisas en tiempos de grandes crisis económicas. Pero esa fuente de ingreso de divisas ahora también ha sido afectada por la pandemia.

El país no puede seguir dependiendo de las remesas de los migrantes que salen en busca de opciones para ayudar a sus familias. Para eso no solo es necesario reactivar la economía, sino una nueva política económica de largo plazo que deje atrás el estatismo de la década pasada. Una política económica sostenible en el tiempo. Una política económica que no pretenda convertir a Ecuador en otra Venezuela o pretenda convertir a Cuba en un ejemplo de democracia.