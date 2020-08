Las mascarillas desechables usadas pueden tener una gran carga viral del Covid-19

Universidad San Francisco de Quito

Dr.-Ing., Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg

Master of Science, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg

Lic. Ing. Química, Universidad San Francisco de Quito

Directora Departamento de Ingeniería Química, USFQ

( 2014 - Hasta el presente )

Directora del Departamento de Ingeniería Quimica de la USFQ. A cargo de coordinación de las carreras de Ingeniería Química y Química. Coordinación de laboratorios del departamento y de cursos de servicio en Química e ing. Química.

Directora Laboratorio, USFQ

( 2008 - Hasta el presente )

Directora del Laboratorio de Desarrollo de Energías Alternativas de la USFQ. Directora de proyectos de consultoría e investigación.

Profesora Investigadora, USFQ

( 2007 - Hasta el presente )

Profesora a tiempo completo enla carrera de Ingeniería Química

Jefe de I&D, ISKA GmbH

( 2005 - 2007 )

Responsable de proyectos de I&D en energías renovable, y manejo de residuos.

Investigador, FAUEN

( 2001 - 2004 )

Asistente de investigación y de cátedra. Instructor de laboratorios.

Publicaciones:

Comparison of Bioethanol Production of Starches from Different Andean Tubers

Experimental and theoretical study of the thermal decomposition of ethyl acetate during fastpyrolysis

Evaluación físico-química y biológica de compostaje de residuos de rosas y polietileno de baja densidad (LDPE) agroindustrial

Preliminary Study of Biomethane Production of Organic Waste based on their Content of Sugar, Starch, Lipid, Protein and Fibre

Comparison of the adsorption capacity of organic compounds present in produced water with commercially obtained walnut shell and residual biomass

Comparison of the anaerobic digestion at the mesophilic and thermophilic temperature regime of organic wastes from the agribusiness

Kinetic study of the thermal and catalytic cracking of waste motor oil to diesel like fuels

Estudio comparativo de la compostabilidad de fundas plásticas de PEBD, oxo-biodegradables y de papel distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito

Kinetic investigation of the anaerobic bio-digestion process of organic wastes from the agribusiness

Liquid kinetic study of the catalytic cracking of waste motor oil for obtaining diesel like fuels

Manual Básico para el Aprovechamiento Energético de Residuos Agrpecuarios Enfocado al Cambio Climático

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE BIOGÁS A PARTIR DE DESECHOS DE FRUTA EN LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A.

Design of an anaerobic digester plant for the integrated treatment of organic wastes produced in the fruit processing industry

Experiences during the implementation of the semi-industrial anaerobic digestion plant for the organic waste treatment of an agribusiness in Ecuador – Program InnovaEcuador

Entwicklung eines internen Kreislaufwirtschaftskonzepts für die Agrarindustrie im Hochland Ecuadors (Development of an intern closed loop recycling system for the agribusiness in the highlands Ecuador);

Estudio de la co-digestión anaeróbica de desechos orgánicos agroindustriales

Análisis macro-cinético de la infiltración química de vapor de capas de Si y Si/SiC en estructuras biomórficas de carbon

Optimization of the ceramization process for the production of three-dimensional biomorphic porous SiC ceramics by chemical vapor infiltration (CVI

Application of the chemical vapor infiltration and reaction (CVI-R) technique for the preparation of highly porous biomorphic SiC ceramics derived from paper

Kinetic Analysis of the Processing of Porous Biomorphic Titanium Carbide Ceramics by Chemical Vapor Infiltration

Paper derived biomorphic porous titanium carbide and titanium oxide ceramics produced by chemical vapor infiltration and reaction (CVI-R);