El oro no es un estándar monetario, es un activo de inversión que Ecuador puede aprovechar

Universidad San Francisco de Quito

Educación:

George Mason University, EconomíaPh.D., 2009,Fairfax, VA USA.

George Mason University, EconomíaMA, 2007, Fairfax, VA USA.

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Economía y FinanzasBSc., 2003,Ecuador

Experiencia en Enseñanza

Universidad San Francisco de Quito, USFQ (2009 –presente): Coordinador de Economía, Profesor a Tiempo Completo de Economía - Teoría Monetaria, Macroeconomía Intermedia, Desarrollo Económico.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO (2010 –presente): Profesor Visitante de Economía en Maestría y Doctorado - Macroeconomía Avanzada, y Métodos Computacionales.

George Mason University (Otoño, 2006 -2009): Instructor en el Departamento de Economía - Desarrollo Económico de América Latina, Principios de Macroeconomía, y Macroeconomía Intermedia.

Universidad Jefferson, Guayaquil(2003–2004): Profesor de Economía - Historia del Pensamiento Económico, Moneda y Banca, yMicroeconomía.

Center for Social Complexity en George Mason University (2005-2009): Asistente de Investigación(Claudio Cioffi - Revilla, Robert Axtell)

George Mason University, Departmento of Economía(2005): Asistente de Cátedra (Thomas Stratmann)

Experiencia Profesional

Referee paraComputational EconomicsyJournal of Economic Behavior and Organization.

Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEEP (2001–2004): Investigador y Coordinador de Programas.

Bildung S.A.(2001-2004): Propietario-Gerente.

Fundación Libertad (2000-2001): Gerente e Investigador.

Solbanco (1999): Asistente de Tesorería.

Publicaciones:

Banking Crises and Industry Formation: Networks of Multi-agent Systems, 2012. Saarbrücken: Germany, Lambert Academic Publishing. Disponible en Amazon.

“Complex Phenomena in Economics”* 2013 accepted Revista Asturiana de Economía, Spain.

“The Malevolent Despot”* 2013 Koyuntura No.36.

“Do you want your children to enjoy of a much better living standard than yours?”*2012 KoyunturaNo. 26.

“Computational Modeling of Cultural Dimensions in Adversary Behavior,”Final Technical Report, Nov. 2010.Air Force Office of Scientific Research, with Levis, Alexander H.; Carley,Kathleen M.; Wagenhals, Lee W.; Zaidi, Abbas K.; Cioffi-Revilla, Claudio; Elder, Robert J.; Levit, Tod S.; Moon, Il-Chul; Morgan, Geoffrey; St. Charles, Jesse; Hirshman, Brian; Lanham, Michael; Papantoni-Kazakos, P.; Pachowicz, Peter; AbuSharekh, Ashraf; Kansal, Smriti K.; Olmez, A. E.; Mansoor, Faisal; Rafi, M. F.

“Sucretization...for the ALBA’s countries,”* 2010KoyunturaNo. 15.

“(Hard) Lessons of the two Germanies: Twenty years of the fall of Berlin’s Wall,”* 2009KoyunturaNo. 7.

“Modeling Uncertainty in Adversary Behavior: Attacks in Diyala Province, Iraq, 2003-2006,” 2009, with Claudio Cioffi-Revilla. Studies in Conflict and Terrorism32(3): 253-276.

“Banking Crisis in Ecuador: Causes and Feasible Solutions,”* 2008. Observatorio de la Economía Latinoamericana, No. 90.

“A Study of the Ecuadorian Constitution and a Suggested Reform,”*November 2007. Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

“Model Building versus Theorizing: The Paucity of Theory inthe Journal of Economic Theory,”May –2007, with DanielKlein. Econ Journal Watch4:2, pp. 241-71.

“Conjectures on interest ratesunder dollarization,”*April-2004. Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

“Has been dollarization a straight jacket for fiscal policy?”*November-2003. Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

“Toward a Sustainable Fiscal Policy: Analysis on Ecuadorian budgetary institutions”* May-2003, with Fabian Chang. Escuela Superior Politécnica del Litoral.

“Central Bank of Ecuador: The History We Never Learnt,”*June-2002.Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

“Dollarization in Ecuador and Pending Reforms,”November-2001, with Dora de Ampuero. Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

DisertaciónPh. D.

“Essays on Banking and Capital: An Agent-based Investigation.” May-2009. George Mason University, Fairfax, VA, US.