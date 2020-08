Cáncer ocupacional: la importancia de trabajar en prevención y detección oportuna

El cáncer es una enfermedad que ha padecido la humanidad desde hace miles de años, según una publicación de National Geographic en donde se hace referencia a un estudio de restos que evidencia un hueso del pie de 1,7 millones de antigüedad y el tumor en las vértebras de un niño de la especie Austrolopithecus Sediba, de casi dos millones de años antigüedad. [1]

El cáncer es la multiplicación rápida de las células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina metástasis. Es la principal causa de mortalidad y morbilidad en el mundo, hasta el 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y hasta el 2032 se prevé un aumento del 70% de nuevos casos. [2]

Por ello, su prevención y detección oportuna es importante. Ahora con una nueva técnica no invasiva es posible detectarlo. La prueba de sangre PanSeer permite detectar si una persona tiene uno de los cinco tipos comunes de cáncer: estómago, esófago, colorrectal, pulmón e hígado, cuatro años antes de que la afección pueda ser diagnosticada con los métodos actuales, según lo publicó la revista ‘Nature Communications’.

La prueba detectó cáncer en el 91% de las muestras de individuos que eran asintomáticos cuando se las recogieron y solo fueron diagnosticados con cáncer de uno a cuatro años después. Además, la prueba detectó con precisión el cáncer en el 88% de las muestras de 113 pacientes que ya habían sido diagnosticados cuando fueron recogidas. La prueba también reconoció muestras libres de cáncer el 95% de las veces. Las muestras fueron recogidas como parte de un estudio longitudinal de 10 años iniciado en 2007 por la Universidad Fudan, en China.

Lo cual se convierte en una ventaja porque los médicos y los pacientes tendrían más tiempo para tratarlo. El enfoque inmediato es evaluar a las personas con mayor riesgo, en función de los antecedentes familiares, la edad u otros factores de riesgo conocidos.

La detección temprana es importante porque la supervivencia de los pacientes con cáncer aumenta significativamente cuando la enfermedad se identifica en etapas tempranas, ya que el tumor puede extirparse quirúrgicamente o tratarse con los medicamentos apropiados. Sin embargo, solo existe un número limitado de pruebas de detección temprana para algunos tipos de cáncer.

En el equipo participan investigadores de la Universidad de Fudan y de Singlera Genomics, una startup con sede en San Diego y Shanghái que está trabajando para comercializar las pruebas basadas en los avances realizados originalmente en el laboratorio de bioingeniería de Zhang en la Escuela de Ingeniería UC San Diego Jacobs.

De acuerdo con los investigadores es poco probable que el ensayo ‘PanSeer’ prediga qué pacientes van a desarrollarán cáncer, sino que identifica a los pacientes que ya tienen crecimientos cancerosos, pero que permanecen asintomáticos para los métodos de detección actuales.

Zhang y su laboratorio han estado desarrollando durante más de una década métodos para detectar el cáncer basados en un proceso biológico llamado análisis de metilación del ADN. El método detecta una firma de ADN particular llamada metilación de CpG, que es la adición de grupos metilo a múltiples secuencias CG adyacentes en una molécula de ADN. Cada tejido en el cuerpo puede identificarse por su firma única de haplotipos de metilación. Hicieron un estudio de prueba de concepto en una etapa temprana que se publicó en un artículo de 2017 en ‘Nature Genetics’.

Lo más cerca que se tenía para detectar las células cancerígenas eran los antígenos tumorales, pero lo hacen únicamente con meses o hasta un año máximo.

Tipos de cáncer

En el caso de los hombres el cáncer más común son el de próstata, estómago y pulmón, mientras que en las mujeres lo son el cáncer de mama y cérvico uterino. La leucemia es la que afecta más a niños y jóvenes, así como el cáncer de huesos, pero en menor medida. Hay cánceres más agresivos como el de mama o el colorrectal.

Por ello es importante trabajar más en prevención y en detección oportuna. De acuerdo con datos científicos todo el mundo que nace tiene células cancerígenas, pero pueden llegar a desarrollarse de acuerdo a su sistema inmunológico.

Hay que prestar mucha atención al estilo de vida, para que las células que existen no se desarrollen en un futuro en un cáncer terminal. El índice de masa corporal elevado está vinculado al cáncer, al igual que el tabaquismo y la obesidad. El cáncer de mamá tiene una vinculación del 23.8% a la obesidad a nivel mundial y el de útero un 21%. Los bajos niveles de vitamina D están vinculados al cáncer de colón.

La dieta errónea con exceso de grasas trans, exceso de preservantes químicos, la contaminación ambiental y química industrial, el consumo de cigarrillo y drogas, el estrés, son parte de los factores que generan radicales libres que el organismo no puede contrarrestar, generando un estrés oxidativo que a la postre desencadenará en enfermedades crónica entre ellas el cáncer.

Qué hacer para mejorar la respuesta del organismo:

El principal elemento que las personas deben considerar son los cambios en los estilos de vida, eliminar el consumo de cigarrillo, azúcar, implementar una alimentación equilibrada y saludable rica en nutrientes y antioxidantes, así como actividad física no extenuante y en casos especiales suplementar con nutrientes y oligoelementos lo que permitirá ayudar al organismo principalmente en situaciones de estrés oxidativo debido a la alta contaminación, el estrés del día a día, entre otros factores de riesgos. Entre los nutrientes a suplementar encontramos varios que contribuyen y refuerzan a la alimentación que son: vitamina C, vitamina D (por medio del sol), glutatión el antioxidante maestro, que potencializa el desempeño de los demás antioxidantes, como las vitaminas C y E, CoQ10; selenio, zinc, astaxantina, entre otros. Y reconocer lo que un autor anónimo dice:

“El que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día tendrán que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar su enfermedad”. (Anónimo)

