¿Qué Apps ayudan a mantener el distanciamiento social?

Respetar la distancia social, para evitar contagiar o contagiarse con el nuevo coronavirus ya no será una elección, sino una necesidad y una obligación. Esto porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó hace algunos días, al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Ecuador, una licencia para el uso del sistema informático Distancia2. Esta plataforma tecnológica utiliza algoritmos de inteligencia artificial para detectar a través de las cámaras de ECU911 a las personas y estimar la distancia entre ellas. De acuerdo con el BID, cuando dicha distancia es menor a la meta establecida para resguardar la salud de las personas 1,50 metros, se genera una alarma que se transmite al panel de control de la plataforma.

Otra de sus funciones es la de realizar observaciones en tiempo real o hacer análisis históricos de comportamiento previamente registrado por las cámaras. Además, se puede personalizar alarmas e indicadores para cada cámara con elementos como cantidad de personas, distancias promedio estimadas, porcentaje de personas que se encuentran a menos del distanciamiento social sugerido.

Ante el avance de la pandemia diversos grupos de investigadores de todo el mundo buscan sacarle provecho a la tecnología. Sin embargo, otras han sido desarrolladas basadas en tecnologías que ya tenemos en el celular, una de ellas y la más aprovechada es Bluetooth.

En concreto, las tecnologías incluidas en nuestros smartphones tienen un gran potencial para luchar contra el coronavirus, como demuestran proyectos como el próximo sistema de rastreo creado por Apple y Google basado en la conexión Bluetooth que tienen todos nuestros celulares, es capaz de saber si hemos estado cerca de otras personas y avisarnos si dan positivo por COVID-19.

Una de ellas se basa en señales Bluetooth de corto alcance emitidas por los teléfonos inteligentes de las personas. Estas señales representan cadenas de números al azar, comparadas con sonidos, que otros teléfonos inteligentes cercanos pueden recordar haber captado. Si una persona da positivo en Covid-19, puede cargar la lista de sonidos que su teléfono ha publicado en los últimos 14 días en una base de datos. Después, otras personas pueden escanear la base de datos para ver si alguno de esos sonidos coincide con los recogidos por sus teléfonos. Apple y Google están detrás de los dos sistemas operativos con los que funcionan la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo; algunos países, como Singapur, Israel, Corea del Sur y Polonia, ya están utilizando los teléfonos de las personas para emitir alertas de contagio de coronavirus.

Hay una app creada por las Naciones Unidas que se llama 1point5, un nombre que hace referencia al metro y medio de distancia de seguridad que deberíamos tener para evitar el contagio del Covid-19; y está ya disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

1point5 también se basa en Bluetooth, como el sistema de Apple y Google, pero su implementación es mucho más sencilla: solamente es capaz de saber si hay otros dispositivos cerca. La app está constantemente escaneando dispositivos Bluetooth cercanos, aunque no llega a conectarse con ellos y sólo puede indicar que están dentro del rango.

Como la mayoría personas tiene un celular, eso significa que la app nos puede avisar en cuanto la distancia con otra persona esté menos del metro y medio de distancia; aunque también se la podría configurar para aumentar la distancia hasta los dos metros. En el instante en el que esa distancia de seguridad se rompa, la app puede reproducir sonidos y activar la vibración para avisarnos. En la pantalla se mostrará un mensaje que nos avisará de “mantener las distancias”. A simple vista, 1point5 parece una app muy útil para mantener el distanciamiento con otras personas. Además, no pone en peligro nuestra privacidad, ya que lo único que sabe es que otro dispositivo está cerca: no comparte claves como el sistema de Apple y Google, ni accede a nuestra localización.

Por otra parte, esta app no cumple sus función si nos encontramos con personas que han desactivado Bluetooth en sus teléfonos, algo que se suele hacer para ahorrar batería. En ese sentido no es diferente del sistema de Apple y Google, que requerirá que el usuario otorgue permisos para activar el rastreo. Estas apps que se desarrollaron rápidamente en las salas de tecnología basadas en Bluetooth tuvieron mucha acogida, pero en el caso de Apple ya no permite que las emisiones de Bluetooth sean captadas, y sólo permite que entidades gubernamentales o de salud, puedan desarrollar y publicar apps por medio de la App Store de Apple.

Otra de las aplicaciones es CROWDLESS, que significa “sin aglomeraciones”, esta tecnología fue desarrollada con base a geolocalización, es decir, a través de las mismas cuentas celulares y de GPS identifica cuántos celulares se encuentran en determinado sector e indica a través de Google Maps el área en la que se encuentra concentrada mucha gente, para evitar aquel lugar.

Hay otro tipo de tecnología que se está poniendo en boga, en especial las que tienen que ver con monitoreo e inteligencia artificial. En Guayaquil ya se está utilizando dentro de un centro comercial, las cámaras que al entrar las personas detectan si tiene o no, una temperatura alta (fiebre). La tecnología no sólo capta a una persona sino que puede detectar a varias personas. Este tipo de tecnología también es la que se está utilizando en los aeropuertos del mundo, es decir, a través de una sola persona que está monitoreando constantemente las cámaras se puede identificar a las personas que presenten diversas características para aislarlas. Estas cámaras no sólo detectan los niveles de temperatura sino también rostros y cabezas, hacen un conteo inmediato y calcula cuán aglomerado o cuánta gente hay dentro del sector, lo cual permite hacer un control efectivo.

En algunos lugares privados, como las empresas con cámaras y software especializados se puede hacer este reconocimiento facial e indicar si una persona se encuentra en un área restringida o si tiene fiebre, no sólo mide la temperatura sino también hace un reconocimiento facial. Incluso puede indicar si un trabajador asignado a cierta zona, ha salido de ella y le envía alertas de los sitios en los que puede estar. Otra de las bondades que podría tener este tipo de sistema es reconocer si se utiliza o no, la mascarilla.

Este tipo de tecnológicas es la que ha ido desarrollándose en los tres últimos meses o que se han tomado en consideración para su desarrollo.

El tema legal en este aspecto es muy importante. Dentro de los Estados Unidos este tipo de tecnología tiene más acogida o dentro de ciertos países, en los que se establece que dentro de una empresa actualmente se considera el uso de celulares y de correos electrónicos como corporativos, que no le pertenecen a la persona, por lo tanto, no tiene privacidad al respecto sino que ese dominio o uso pertenece a la empresa.

También se están utilizando el RTLS (Real Time Location Systems) que es un sistema de localización en tiempo real y mediante radio frecuencia. Tienen distintos usos, se puede designar un brazalete o anillos que determinan a través de distintos circuitos o antenas, si está muy cercano o no a una persona. Y en muchos casos, dentro del brazalete también se incorporan monitoreo de temperatura y de pulso.

El costo de esta tecnología varía enormemente; las primeras mencionadas son apps gratuitas, pero se diferencian de estas tecnologías de monitoreo de cámaras infrarrojas y, seguramente la necesidad de cada empresa, determinará cuál utilizar, sin que se invada la privacidad de las personas.