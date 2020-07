La música coral continúa

viernes, julio 24, 2020

La situación de la pandemia y las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades, si bien es cierto que afectaron las actividades regulares y “normales” de quienes estamos al frente de un grupo coral, también han brindado una nueva oportunidad de ser creativos, de mantener y desarrollar otras potencialidades. El Coro UCSG participará en la transmisión del domingo 26 a las 19:00 por Facebook en @vive.enarteorg, en su intervención presentará dos videos, 'Here comes the sun' de George Harrison, del grupo The Beatles; y el estreno del video 'Vuelvo para Vivir', tema icónico del grupo Illapu, en arreglo coral del maestro Eduardo Ferraudi

La actividad coral permite el disfrute del canto y todos los beneficios para el ser humano que el arte conlleva, indistintamente de la profesión, situación socio-económica, o cualquier otra condición de quienes practiquen esta actividad. El ensayar juntos por alcanzar objetivos en común fortalece la visión de una sociedad equilibrada y justa. Ha sido en los ensayos, las giras, los conciertos donde quienes forman parte de un coro involucran generosamente su máximo potencial humano, artístico, en beneficio del grupo; y la satisfacción posterior del resultado es altamente reconfortante. La situación de la pandemia y las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades, si bien es cierto que afectaron las actividades regulares y “normales” de quienes estamos al frente de un grupo coral, también han brindado una nueva oportunidad de ser creativos, de mantener y desarrollar otras potencialidades. Como directores hemos adaptado los ensayos presenciales a ensayos virtuales, con otro tipo de tratamiento por las condiciones de la conectividad, por la organización de tiempos de ensayo, por el uso de recursos tecnológicos para la enseñanza de las obras, y el manejo de programas de audio y video, de tal manera que la calidad musical no se vea afectada. En las redes sociales se observa gran cantidad de videos, de grabaciones realizadas en la cuarentena de distintas agrupaciones corales de niños, jóvenes, adultos mayores. Quienes estamos vinculados a la actividad artística nos esforzamos por mantener y más aún, por difundir el arte y brindar un tiempo de reflexión, consciencia, ánimo a la sociedad. Los Festivales Corales, ahora de manera virtual, brindan este espacio para presentar nuestros trabajos y es de reconocer y agradecer el esfuerzo de quienes los organizan. Como Coro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hemos participado en el Festival Coral “Enrique Gil Calderón” organizado por el maestro Fernando Gil Estrada, y ahora tendremos la oportunidad de participar del III Festival internacional de Coros denominado: ‘Juventudes en el centro del mundo’ desde el 22 al 26 de julio, gracias a la invitación del maestro José Criollo. Estaban previstas presentaciones en diversos escenarios de la capital como la Casa de la Música, la Capilla del Hombre y de los lugares aledaños como la Mitad del Mundo, Latacunga, entre otros. Están presentes coro de algunas ciudades del Ecuador como Quito, Latacunga, Ambato, Portoviejo, Otavalo, Ibarra, Cuenca, Cotacachi, Guayaquil; y de otros países como Colombia, México, Panamá, Chile, Costa Rica, Perú. Congregando así a cientos de niños y jóvenes que, con su canto, trasmiten un mensaje claro de esperanza, de compromiso, de unidad. El Coro UCSG participará en la transmisión del domingo 26 a las 19:00 por Facebook en @vive.enarteorg, en su intervención presentará dos videos, ‘Here comes the sun’ de George Harrison, del grupo The Beatles; y el estreno del video ‘Vuelvo para Vivir’, tema icónico del grupo Illapu, en arreglo coral del maestro Eduardo Ferraudi, en este video participaron además del coro otros músicos como Darío Chica (voz), Eduardo Pérez (charango), Luis Gálvez (Bombo) y Pablo Gálvez (Quena). Esta canción lleva consigo una emoción especial en su melodía y en su letra, representa particularmente el anhelo por una sociedad más justa, más equilibrada, sin las garras de la corrupción que destruye nuestros pueblos; donde se pueda vivir a plenitud. Los proyectos corales continúan, el canto continúa, porque los sueños y aspiraciones no se detienen, estaremos participando en otros encuentros corales de manera online, en Quito, Panamá y Colombia. Un especial agradecimiento a mis queridos jóvenes integrantes del Coro UCSG, por su entrega, dedicación, sacrificio a lo largo de este tiempo, por creer en esta propuesta musical, artística comprometida con la sociedad, en un ambiente de fraternidad, ustedes son quienes realmente logran estos momentos. Un agradecimiento también a los niños del Coro de la Universidad de Guayaquil, donde también colaboro como director asistente, por la ternura de sus voces que se refleja en el trabajo que hemos realizado.











