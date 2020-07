La corrupción en Ecuador: un fenómeno complejo que exige respuestas en diversos campos

La corrupción suele afectar desproporcionalmente el ánimo de los ciudadanos, especialmente cuando los países atraviesan por crisis económicas profundas, tal y como ocurre en estos momentos, en los que atravesamos una pandemia que complicó más la realidad económica del país.

En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, existieron numerosos casos de corrupción, pero la economía crecía y la gente en realidad no estaba tan preocupada por lo que pasaba en materia de transparencia y anticorrupción. 4 de cada 10 ecuatorianos aceptan a un político corrupto que “haga obras”.

Hay gobiernos muy corruptos que tienen bastante aceptación. Por ejemplo, China es un país corrupto, y no muy democrático, pero el crecimiento económico ha permitido que la mayoría de chinos tolere la corrupción del partido dominante.

En medio de esta pandemia, han salido a la luz una gran cantidad de casos debido a que el propio Gobierno hizo una reforma en el sistema de transparencia de contratación pública, que permite visualizar los procesos en tiempo real al poco tiempo de subida la información por la parte contratante. Además, la Fiscalía actúa con mayor independencia que en el gobierno anterior.

Esto no quiere decir que la corrupción en Ecuador sea reciente. La corrupción es endémica, es decir, está presente en la mayoría de procesos de contratación y en general en los grandes proyectos económicos, especialmente en el ámbito financiero y extractivo. Este tipo de corrupción no involucra solamente a funcionarios públicos que reciben sobornos, o a las mafias que controlan áreas de contratación (como la mafia del señor Mendoza), sino principalmente a grupos económicos que son rentistas, esto es, actores económicos que dependen de las rentas y beneficios estatales para enriquecerse y sobrellevar los choques económicos u obtener ventajas indebidas en el mercado.

La corrupción es endémica, es decir, está presente en la mayoría de procesos de contratación y en general en los grandes proyectos económicos, especialmente en el ámbito financiero y extractivo.

Por ejemplo, la sucretización de la deuda permitió que el Estado ecuatoriano subsidie injustamente a varios bancos privados, especialmente en el gobierno de Febres Cordero. Esto ha sido denunciado por el propio Oswaldo Hurtado. Otro ejemplo, en el ámbito de las industrias extractivas, es la impunidad de la que disfrutan corporaciones como Chevron luego de contaminar la amazonía ecuatoriana y eximirse de la reparación ambiental y social (mediante corrupción, claro está). Recientemente, es reveladora la impunidad de la que goza Odebretch en Ecuador.

El estado ecuatoriano está capturado por ciertos grupos de poder desde hace mucho tiempo, eso no es algo novedoso ni específico el caso ecuatoriano. La corrupción de la política por el dinero es estructural en todos los países como bien señala Adam Pzeworski. Esto se debe en gran parte a la imposibilidad de controlar el gasto electoral. Se dice que Alianza País invirtió más de siete mil millones en su campaña de 2017. Ese dinero proviene de sectores empresariales y mafias que luego recuperan el favor.

La penosa verdad es que tanto en Ecuador como en otros países de América Latina los sistemas de justicia son bastantes débiles a la hora de aplicar la ley; eso no tiene que ver con el tamaño del Estado sino con la capacidad para evitar la impunidad; la justicia se aplica de forma parcial, “para el de poncho”, como dice la gente.

La justicia tiene un problema serio: permite la impunidad de la mayoría de “peces gordos”. Para los expertos en materia de corrupción es fundamental que la justicia sea imparcial y persiga a quienes tienen el poder. Lo contrario envía un mensaje muy fuerte a los ecuatorianos: la ley no es para todos y por tanto es injusta y puede ser burlada.

La mayor parte de ciudadanos tiene la idea de que poco sirve el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones. En estas circunstancias se crea una situación de anomia social: los actores evitan cumplir la ley y tienden a rechazar el sistema de forma violenta inclusive. Para evitar la impunidad es necesario reformar la justicia, no necesariamente con el aumento de las penas sino con un sistema judicial que persiga a todos y a tiempo.

Las instituciones del Ecuador atraviesan un momento de debilidad estructural. Por ello necesitamos definitivamente de la ayuda internacional para luchar contra la corrupción e ir construyendo un Estado más transparente. Si bien existen algunas organizaciones anticorrupción muy importantes, esas organizaciones requieren unir sus esfuerzos con organizaciones internacionales y la sociedad civil crítica.

Tal vez valdría la pena mirar experiencias de otros países, por ejemplo, la Comisión internacional contra la corrupción en Guatemala llegó al núcleo de la ilegalidad en ese país al desmantelar 70 estructuras criminales y procesar a todos los peces gordos (presidentes, ministros, asambleístas, empresarios, etc.). La única forma de disuadir a los corruptos, es castigando todo acto de corrupción de las élites.

Una justicia independiente no se construye de la noche a la mañana; la Fiscalía y la Controlaría, por ejemplo, no parecen actuar de forma imparcial y los actores políticos en el poder no quieren perseguir a todos. Este problema de la corrupción estructural podría ser abordado de manera más efectiva por intermedio de una comisión internacional apoyada por la Organización de las Naciones Unidas y por la sociedad civil crítica en Ecuador.

Lamentablemente el populismo penal o el protofascismo que influyen en la opinión pública ecuatoriano no toman en cuenta las condiciones estructurales existentes detrás de la corrupción. A veces se cree que la corrupción se resolvería fácilmente con el aumento de penas o con una dictadura. Citan como ejemplo la ex dictadura de Singapur, sin considerar que ese país, al igual que otros asiáticos tienen una cultura homogénea, con un Estado milenario diferente al de Ecuador y muchas diferencias a nivel social y cultural. Además, las dictaduras en América Latina no han sido una garantía de transparencia y anti-corrupción.

América Latina es la región más desigual de todo el mundo. En la mayoría de los países ciertos grupos económicos controlan la mayor parte de la riqueza. Los grupos más ricos pertenecen únicamente al 1% de población y controlan el 90% de la riqueza. En Ecuador 200 empresas controlan el 90% del PIB. Para que esa concentración de la riqueza se mantenga, las oligarquías necesitan comprar políticas públicas mediante la corrupción en las campañas electorales y los beneficios que luego reciben cuando los candidatos llegan al poder.

En América Latina la riqueza no se consigue con trabajo duro y esfuerzo en muchos casos, sino con la captura del Estado y la evasión fiscal. Es por esto que luchar contra la corrupción supone también luchar contra la desigualdad y contra el privilegio de los ricos de la región para no pagar impuestos, ni contribuir a las mejoras de los servicios públicos. Si la sociedad fuera un poco más igualitaria tendríamos un Estado más moderno, con educación, salud y mayor acceso a oportunidades de la gente más pobre.

En Ecuador no se controla la corrupción porque la sociedad civil es débil y porque la mayoría está marginada del acceso a una buena educación. La gente no tiene interés en temas políticos y pocos acceden a medios de comunicación serios e imparciales. Aproximadamente el 1% de la población habla de política en redes sociales según Wold Values Survey.

La corrupción es un fenómeno bastante complejo, es multifacética y la forma de luchar en su contra debe ser multidimensional: debe atacar o generar iniciativas en múltiples frentes.

Si la sociedad civil no se fortalece no vamos a poder librarnos de la captura del Estado por parte de ciertos grupos de poder. Es necesario organizarse. Solo tres de cada diez ecuatorianos son parte de algún tipo de organización. Es esencial que la gente haga un mayor seguimiento a la actividad política, que sea más crítica y entienda mejor los fenómenos políticos. Una ciudadanía ilustrada genera capital cultural, mejores instituciones y mayor control social.

El Estado debe invertir en educación, tecnología e infraestructura y ejercer su papel de regulación de forma autónoma. Esa ha sido la base del desarrollo en los países que se desarrollaron tardíamente. Sólo una sociedad civil fuerte y un Estado fuerte, pueden asegurar un futuro digno para la mayor parte de ecuatorianos.