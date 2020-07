HUB 58: las ideas innovadoras son premiadas

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Ingeniero Civil por la UCSG, Master of Science por University of Illinois at Urbana - USA, Dottore di Ricerca, (PhD) por Università del Salento – Italia y posee un Postdoctorado por University of Wisconsin, Madison – USA,, actualmente es Vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCSG, anteriormente fue electo Decano de la Facultad de ingeniería por tres ocasiones, donde es profesor desde 1981.