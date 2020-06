Le ley seca de Yunda y Pabón

La ley seca ha sido aplicada en ciertos Gobiernos obsesionados con el control social de los ciudadanos, sobre todo para vigilar lo que, desde su particular punto de vista, consideran es la moral pública que debería prevalecer entre sus subordinados. Esta prohibición, en tiempos en los que se habla hasta de la legalización del cannabis, no es nueva en Ecuador. La impuso el expresidente Rafael Correa durante los domingos para supuestamente contrarrestar la violencia intrafamiliar y para que los fines de semana los ciudadanos no se dedicaran a beber sino a estar en familia. ¿Los resultados?

Ahora la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, militante correísta, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, exmilitante correísta, quieren imponer esa medida en Quito supuestamente para evitar la propagación del Covid, en momentos de crítica contracción económica. El argumento es que esa medida evitaría la propagación del Covid.

¿Con la Ley seca se frenará la propagación del coronavirus y todos estaremos sanos?

Si las autoridades locales no logran evitar las aglomeraciones, como las que ocurren en el peaje de la autopista Rumiñahui donde decenas de personas se ven obligadas a acudir a diario para pagar el peaje o comprar un telepeaje si se quieren evitar una multa de sesenta dólares, ¿cómo una ley seca podrá frenar el Covid o evitar las aglomeraciones?

¿El alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha están en capacidad de asegurar que la Ley seca es la medida ideal para evitar la propagación del coronavirus o la aglomeración de personas? ¿Por qué Guayaquil ha logrado mitigar lo que parecía una crisis sin precedentes sin recurrir a medidas como el de las prohibiciones tan de moda en la época del correísmo?

La experiencia de ley seca en Estados Unidos favoreció la generación de mercados negros y del crimen organizado con Al Capone a la cabeza. Gran figura de grandes producciones de Hollywood. Y también fue una forma en la que el expresidente Correa hizo conocer a la sociedad que podía imponer sus conceptos de moral y sanidad entre los ecuatorianos.