El PlayStation 5 vs el Xbox

Universidad San Francisco de Quito

Profesor de Interactividad y Multimedia

M.I.S (Master in management of Information Systems) University of South Australia, Adelaide – Australia

Intereses: Programación y desarrollo de video Juegos, narración interactiva, animación y multimedia. Quiero implementar la cultura de desarrollo y producción de video juegos ya que hay gran interés en los estudiantes para aprender del tema y darles los conocimientos, herramientas y conocimiento de lo que se está realizando en este campo a nivel internacional.