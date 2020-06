Campaña promueve el uso correcto de la “Cascarilla”

El riesgo de desaparición de la cascarilla, un árbol originario de la provincia de Loja que es considerado la planta nacional de Ecuador, ha incrementado en las últimas semanas debido a que se la está calificando como un tratamiento efectivo para combatir la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID -19). Esta especie está siendo sometida a un nuevo período de sobrexplotación y de destrucción de sus poblaciones naturales.

Ante esa realidad, la organización Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y a la Universidad Nacional de Loja (UNL) están impulsando la campaña “La cascarilla NO cura el coronavirus”, cuyo objetivo es informar, sensibilizar y crear conciencia en la ciudadanía de Loja sobre este uso errado que se está dando a la corteza de la cascarilla, ya que no existen investigaciones científicas que verifiquen su efectividad para el tratamiento del COVID-19.

Al contrario de la especulación social, varios estudios han evidenciado que puede causar aumento en la arritmia cardíaca y una intoxicación que potencialmente derive en ceguera aguda.

“La cascarilla NO cura el coronavirus” es una propuesta liderada por Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador (NCI – Ecuador) una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de ecosistemas biodiversos y altamente amenazados en América Latina. Con el apoyo de las dos universidades locales se difunden mensajes de concienciación en redes sociales y se invita a la ciudadanía a unirse en pro de la preservación y conservación de la especie.

Sobre la cascarilla

Renzo Paladines, Director de NCI-Ecuador, menciona que la quinina natural que se descubrió en el árbol de cascarilla de Loja, fue un tratamiento efectivo para tratar la malaria, una enfermedad que hasta el día de hoy causa 400 mil muertos al año. Esta especie, que salvó a millones de personas de una de las enfermedades más letales del mundo, necesita ahora más que nunca ser protegida.

Zhofre Aguirre, investigador y catedrático de la UNL, manifiesta que se han realizado avances en investigación especialmente en propagación, plantación y conservación ex situ de la cascarilla que pueden servir de base para futuros trabajos de manejo de la especie.

Aguirre, resaltó que la cascarilla es una especie emblemática de Loja y es necesario realizar acciones de reforestación, restauración y siembra en avenidas y parques de Loja para aportar a su conservación.

Por su parte, Augusta Cueva, docente del Departamento de Ciencias Biológicas de la UTPL, explica que un estudio trabajado en esta universidad identificó seis poblaciones remanentes de la cascarilla de la provincia de Loja (Chinchona officinalis), tres de las cuales se encuentran en reservas privadas y que se ven afectadas por la explotación, la poca diversidad genética y la deforestación.

Lanzamiento y conferencias

El día jueves 11 de junio a las 11:30 se realizará el lanzamiento oficial de la campaña, a través de las páginas de Facebook de: Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador (@nci.ecuador), UTPL (@utpl.loja) y UNL (@UNLoficial). Los interesados en unirse a la campaña, pueden participar de forma activa con iniciativas o comentarios en redes sociales utilizando el hashtag #LojaProtegeLaCascarilla #CuidaLaCascarillaCuidate

El próximo viernes 26 de junio, a las 18:30, se realizará un webinar de acceso libre y gratuito para dar a conocer la importancia, historia y relevancia de la cascarilla, así como los datos más relevantes de investigaciones trabajadas por las instituciones de educación superior en torno a esta planta. La conferencia se transmitirá a través de las redes sociales de las instituciones involucradas.