Los profesionales de la Enfermería hacen frente a la pandemia, más allá de su deber

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) en base a sus principios y en función del Humanismo Integral que profesa, está desarrollando diversas actividades junto a los gobiernos seccionales y la empresa privada para ayudar a combatir la pandemia del Covid-19.

Desde el 29 de marzo, el Vicerrectorado de Vinculación en conjunto con el personal docente de las carreras de la Facultad de Ciencias Médicas y la carrera de Psicología Clínica, lanzó la iniciativa “UCSG Médicos en línea”, en la que más de 134 reconocidos profesionales en diversas áreas de la salud, han atendido vía telefónica y por WhatsApp los requerimientos de pacientes de Guayaquil y de otras ciudades del país.

Este servicio de ayuda comunitaria en el campo de la Salud puso a disposición de la ciudadanía un equipo fortalecido de profesionales de la salud quienes se dieron tiempo y capacidad para atender a quienes padecen alguna dolencia. Los Profesionales de enfermería jugaron un rol importantísimo, porque son quienes atienden a los pacientes, que requieren cierto cuidado directo como: Colocación de vías endovenosas, inyecciones, entre otros.

Ha sido muy gratificante ofrecer nuestro servicio en un momento como el que estamos viviendo, nos hemos prestado para ayudar a las personas, la atención en línea, si bien es cierto es de gran ayuda para la comunidad, también es muy importante ponerse en contacto con el paciente, porque puede contar con la medicina, pero si no sabe cómo administrarla, o cómo canalizar una vía, el equipo de profesionales de enfermería los atiende.

Debido a la pandemia los hospitales colapsaron y no había disponibilidad para brindar atención a las personas que se acercaron a emergencia. Por otra parte, la alta morbimortalidad generó en la ciudadanía temor a contagiarse, por eso era necesario atenderlos en los domicilios, a quienes requerían una atención personalizada que fue un valor agregado realizado por los profesionales de enfermería docentes de la Universidad y, seguramente, un gran aporte para salvar a muchas personas que se encontraban en estado crítico.

En esta cuarentena he atendido a 30 pacientes que han dado positivo al Covid-19 y no me he infectado porque cumplo con todas las medidas de seguridad antes y después de atender a los pacientes. He visitado familias con dos o tres pacientes contagiados y muchos de ellos en estado crítico.

Aprendí a manejar y actuar con todo caso de infecciones porque en 1991 cuando me encontraba realizando mi año de salud rural me asignaron el hospital de infectología “Daniel Rodríguez” donde enfrentamos la pandemia del cólera. En ese tiempo tuve la oportunidad de atender a todo tipo de pacientes como: pacientes con VIH, tuberculosis, paludismo, tétanos y con lepra. Esa experiencia en mi vida profesional me fortaleció, porque aprendí a brindar cuidados y aplicar las medidas de bioseguridad en cada caso.

Somos cuatro las personas que estamos brindando este servicio y que cuentan con experiencias similares, porque tenemos vocación de servicio. Además de hacer las visitas personales, damos asesoramiento también a través de video llamadas. Cuando los casos son más complicados los direccionados a los médicos, de acuerdo a la especialidad que se requiera.

Siempre salimos preparados para atender y ayudar a un paciente positivo o negativo. Si se trata de un paciente contagiado con coronavirus, muchas veces lo niegan por temor a que no se los atienda, pero les aclaramos que ayudamos a todos los pacientes tengan o no el virus.

Hay una verdad y esa es que hay que salir, pero debemos hacerlo con todas las medidas de prevención. Este es un virus que se transmite por la vía respiratoria y la boca, por ello se deben de guardar todas las precauciones posibles, lavarse bien las manos y utilizar alcohol. Es necesario conservar las medidas mínimas para evitar contagiarse. Es recomendable el uso de mascarillas y al regresar a casa darse un baño y lavar toda la ropa que haya usado.

La atención se ha brindado ininterrumpidamente de lunes a domingo. Nos sentimos muy gratos con la ciudadanía por haber confiado en nosotros y como profesionales haber estado presente en los momentos que más necesitaron.