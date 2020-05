Ley Humanitaria: su aplicación depende de la ética y la buena fe

Universidad Técnica Particular de Loja

Título de Abogada - Universidad Técnica Particular de Loja Egresada de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social - Universidad Católica de Cuenca Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja - Pregrado Modalidad Presencial y Modalidad Abierta y a Distancia Mediadora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos CENARC de la Universidad Técnica Particular de Loja Abogada de la Compañía Constructora Técnica General de Construcciones S.A. en el área Laboral y en Proyecto de Indemnizaciones Procuradora Judicial de la Compañía Constructora del Pacífico S.A. Procuradora Judicial del Consorcio CONSERBEG S.A. y Luis Rodríguez Asociados