¿La pandemia es o no una oportunidad para los emprendedores?

Universidad Técnica Particular de Loja

Profesor de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Departamento de Ciencias Empresariales, Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). Predoctoral Researcher in Business, Universidad de Barcelona, España. Master in Business Research, Universidad de Barcelona, España. Diplomado Gerencia Estratégica Mercadeo, Universidad Técnica Particular de Loja. Ingeniero en Administración de Empresas, Universidad Técnica Particular de Loja. Coordinador de la Cátedra de Innovación y Emprendimiento UTPL (Fase 1) Emprendimiento. Coordinador del Grupo de Investigación en Innovación y Emprendimiento (GIEM). Publicación de artículos científicos y capítulos de libro indexados en las principales plataformas científicas como WOS y Scopus, para más información el link https://www.researchgate.net/profile/Paul_Sarango-Lalangui. Evaluador de artículos en revistas científicas indexadas en WOS, Scopus y Latindex. Coordinador por UTPL, de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pymes (FAEDPYME). Miembro por UTPL, de Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento CLADEA. Miembro del Comité Consultivo de la Colección Scielo Ecuador. Miembro de SCIREA Journal of Management. Representante por UTPL, de la Red Académica Ecuatoriana de la Carrera de Administración de Empresas. Líneas de investigación en Emprendimiento Sostenible e Innovación.