El futuro es mucho más claro que el presente, ha dicho Jim Bridenstine, administrador de la NASA, al ver despegar la primera misión con tripulación desde Cabo Cañaveral a la Estación Espacial Internacional, porque es un futuro que permite repensar las ciudades, pensar en otra integración, con mayores sinergias para actuar entre vecinos ahora que un virus invisible ha puesto en jaque la globalización, tan cuestionada por los nacionalismos que solo persiguen votos y vasallos. El futuro que permite mirar una educación con más tecnología, con metodologías que sigan pensando en un ser humano más proactivo, menos mezquino en tiempos de crisis.

El primer vuelo tripulado de SpaceX, la empresa creada por Elon Musk, y la NASA partió el 30 de abril con los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken. El Falcon 9 junto con la cápsula Dragon Crew despegaron desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en la Florida, rumbo a la Estación Espacial Internacional, un viaje de 19 horas.

El primer viaje espacial desde suelo estadounidense con participación privada ya es una realidad, con trajes futuristas de verdad, sin los pegasos caricaturescos del anterior gobierno que pensó haber inaugurado la era espacial ecuatoriana, sin haber inaugurado al menos un hospital completamente equipado y sin irregularidades.

