El caso cero, ¿dónde está?

¿Cuándo se instaló la pandemia de la corrupción en Ecuador? Muy remotamente se pude ir al caso Peñaranda, o al escándalo de la compra de ropa usada para repartir entre los afectados por la tragedia que significó el Fenómeno de El Niño o los gastos reservados. No fue ayer precisamente. En este caso concreto, las investigaciones de la Fiscalía muestran que hay una estructura formada desde años atrás cuando el país vivía de emergencia en emergencia y se puso de moda la contratación en emergencia. Una estructura tan perversa que ni bien fue declarada la emergencia sanitaria para mitigar la propagación del Covid-19 se activó de inmediato.

“Vemos que ya no son temas aislados, sino que van más allá -dijo la Fiscal General, Diana Salazar, tan denostada por el correísmo, un gobierno que puso de moda la contratación pública en emergencia supuestamente para ahorrarse los trámites burocráticos-. Estamos detrás de una estructura que, a mi forma de ver, ha permanecido durante varios años y que por eso ha incrementado esta forma de aprovechamiento de los recursos públicos”.

La punta del iceberg fue el contrato con sobreprecio en la compra de mascarillas. La perversidad, sin embargo, podía llegar más lejos. Otro contrato con sobreprecio en la compra de bolsas para embalar cadáveres, mientras Guayaquil recogía a sus muertos y la CNN se encargaba de dar como ciertos videos trucados sobre incendios de cadáveres en las calles para convertir a esa ciudad en otro Wuhan con el apoyo de personajes como Bukele ahora acorralado en su laberinto de los Maras.

Solo en Los Ríos fueron allanados siete hospitales y seis distritos de salud. Igual ha ocurrido en Ambato, Machala, Guaranda y Guayaquil. Unos catorce operativos en diez ciudades del país, con imágenes que recordaban lo hallado en las investigaciones sobre la trama de corrupción en los contratos de emergencia en la estatal Petroecuador: dinero encaletado.

El mismo guión, el mismo modus operandi, con la misma estructura tan aplaudida en el anterior gobierno para hacer las obras que supuestamente nos convirtieron en ejemplo mundial. Tal vez no mundial, pero sí a escala de América Latina logramos convertirnos en ejemplo tras diez años de la misma cantaleta, con cero resultados, hasta que cae por su propio peso. El modelo Odebrecht.

La diferencia es que ahora nadie usa cadenas nacionales o enlaces sabatinos para justificar o decir quién es inocente o culpable, quién debe ser enjuiciado y quién no, sobre quién debe caer el peso de la Fiscalía y sobre quién no. En esa instancia ya no está Galo Chiriboga, ni Carlos Baca Mancheno.

El mapa de un sistema de corrupción e impunidad montado alrededor del IESS y el sistema de salud está saliendo a la luz pública. ¿Dónde está el caso cero de esta pandemia de la corrupción que se activó ni bien se declaró la emergencia sanitaria?