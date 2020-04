Las necesidades de seguridad: regresando a los fundamentos teóricos

Cuando doy una clase de marketing siempre explico la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, pese al mundo digital en el que vivimos, no existe profesor que pueda saltar la asignatura sin explicar esta teoría. Constantemente les digo a mis alumnos: recuerden que Maslow era psicólogo y nosotros hemos adaptado sus supuestos para comprender este debate tan grande (y por siempre) de si el marketing crea o no necesidades. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide.

Cuando se expone las necesidades de seguridad de acuerdo a Maslow se dice que luego de las fisiológicas (respirar, beber agua, alimentarse, dormir, descansar, evitar el dolor y las relaciones sexuales) los seres humanos experimentamos las necesidades de seguridad y protección que surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, en ellas encontramos: seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingresos y recursos, seguridad moral, familiar y de propiedad privada.

Debería seguir al siguiente eslabón de la píramide, pero no puedo hacerlo ahora…Mi madre que es una persona ya de sus años siempre me dice que las personas debemos pedir “vida y salud” que todo lo demás viene por añadidura… ¡sabias palabras! hay que aprender a escuchar a la gente mayor, la gente que, lamentablemente en estos momentos a causa de un virus que nos ha dado un remezón de “vida” y un baño de humildad, se nos va… y vemos una sociedad yo diría: confundida…

¿Qué pasa cuando el ser humano se siente inseguro? ¿Qué pasa cuando la naturaleza atenta contra algo que en nuestro sistema se tenía “controlado” de cierta forma? ¿Qué pasa con el miedo de perder un trabajo y no tener como sustentar una familia? Es buen momento de hacerse estas preguntas y constatar que Maslow y mi madre tienen razón… la condición humana nos reafirma que no podemos pasar a las necesidades sociales, de estima y autorrealización si no nos sentimos seguros.

Es este MIEDO, tan natural de nuestra condición que nos hace plantearnos interrogantes que quizá ahora mismo no podemos contestar, pero que tenemos que analizar desde todas las aristas para reflexionar sobre lo que nos ha causado a todo el MUNDO el COVID 19.

Siguiendo en una explicación de una clase de Marketing abonamos con el concepto de la palabra deseo que es la forma en como se expresan estas necesidades, creo que la expresión de nuestras necesidades de seguridad ahora mismo y para todos es conservar nuestra salud y protección de vida.

Tendríamos que, luego de hacer este análisis, ver cómo se expresan los deseos de los siguientes eslabones, es decir las necesidades sociales, de estima y autorrealización. De lo único que estoy segura ahora, es de que todos queremos vencer el miedo y volver a sentirnos seguros.