La Gata Flora y el Covid

Mucho bla bla sobre la situación de la provincia del Guayas. Tratemos de ser objetivos, la efectividad de la política de salud es dependiente de los recursos aportados, de las acciones adoptadas y de la observancia de la población a las medidas implementadas. Entonces todos somos culpables o todos somos inocentes y no son ellos los culpables y nosotros los inocentes. Intentemos comprender esta situación.

Los recursos aportados ($)

El balance fiscal actual está caracterizado por decisiones más de política (Politics) que de política económica Economic policy) pues se mantiene gastos que son políticamente apropiados (¿para quién? Para el GOB) y no económicamente óptimos (el mejor uso de los recursos ¿subsidios?). En ésta situación nos encontró la pandemia, sin recursos, mal focalizados, y con los pocos que existían haciendo milagros. Me pregunto cómo es posible asignar más recursos a salud si el presupuesto fue realizado con $1 de $52 y el precio del barril cayendo. Simplemente, complicado hacer milagros para encontrar fuentes de financiamiento.

Las acciones adoptadas (ACCIÓN)

Los líderes se caracterizan por tomar decisiones, entre otras cosas, o emprender acciones de forma rápida, precisa y precavida, es decir sobre la disponibilidad de información ir conduciendo con cautela pero decididos al objetivo.

La observancia de la población a las medidas (CULTURA)

Como en todas las comunidades, la sociedad en su conjunto debe comprender la magnitud del problema al que se enfrentan y en el cómo se ha planteado la autoridad su proceso de resolución y simplemente acatar para contribuir positivamente a las soluciones y no llevar la contraria. Ya habrá tiempo de juzgar si fueron buenas o malas las decisiones.

SALUD = $ + ACCIÓN + CULTURA

Lo que está claro es que no existe una administración de gobierno que pueda resolver un problema nacional por sí sola, requiere de recursos, acciones y cultura. Es decir del equilibrio fiscal, del liderazgo oportuno para tomar decisiones y de la sociedad colaborativa.

La pandemia Covid-19 nos ha demostrado ya que la solución es posible si tienes el paquete completo, caso contrario tomará más tiempo, más recursos y más vidas. China es un claro ejemplo con recursos, con acciones y con una sociedad disciplinada y ejecutando las medidas completamente. Han logrado controlar el virus, no más contagios, no han dicho que esta eliminado pues según los expertos no es posible. Corea del Sur es otro ejemplo positivo en esta línea. En el otro lado de la moneda tenemos una gran cantidad de combinaciones entre $, ACCIÓN y CULTURA en muchos países con resultados desastrosos y otros menos, pero todos descontrolados o en vías de control.

He revisado con detalle dos tipos de información muy valiosa: Uno, un video de 3Blue1Brown sobre una simulación de la pandemia basada en el modelo SIR; otro, una estimación numérica para Ecuador de Vicente Adoum de la ESPOL usando el mismo modelo SIR, pero modificando para Ecuador SIRm.

Dado el nivel de la pandemia en Ecuador y de acuerdo a los análisis antes señalados, está bastante claro que reducir el contacto social al mínimo tiene un efecto extremadamente positivo en el control y es mucho más manejable para la administración de salud y que solo la sociedad hace posible si acata, de forma efectiva, las medidas adoptadas. La diferencia en la respuesta de la sociedad es increíble. Vamos a utilizar la estimación de Adoum, y señalaremos los dos casos extremos. En el cuadro que sigue se puede apreciar claramente la diferencia y no se requiere muchas más palabras.

ESCENARIO PICO DE INFECCIÓN (nro. personas) PUNTO DE INFLEXIÓN contagio (días) DÍAS PARA CONTROL FALLECIDOS (NRO.) No se hace nada 1,9 millones 77 229 175.000 @ Limitad movilidad y contacto social 2.880 29 75 321 @

Los líderes son visionarios y actúan pronto, definiendo acciones de forma oportuna sobre la base de la información disponible aunque sea necesaria corregirla en el camino. Las autoridades iniciaron acciones en la ruta correcta, pero al parecer incompletas o que resultaron tardías por mejor decirlo. Una muestra es el aislamiento de los infectados. Otra, la dotación de insumos médicos, la incorporación de voluntarios, entre otras. Independientemente de la razón principal para el mayor contagio en Guayas (lo analizare luego), las autoridades municipales y provinciales no actuaron y el GOB Central se demoró en aislar la provincia. Tal vez no había los suficientes datos de contagio, pero los ejemplos de otros países podían haber sido más que suficiente.

Los gerentes de las empresas públicas debieron actuar, en lugar de seguir produciendo lo mismo (uniformes, zapatos, chompas, gorras, confecciones, estructuras, arroz) podían reestructura rápidamente los procesos para producir mascarillas, ropa desechable, guantes, alcohol, desinfectantes, fundas de comestibles básicos y más. Podrían haber establecidos proceso de compra urgentes de los materiales o subcontratar a empresas nacionales que estaban produciendo en pocas cantidades y abastecer al sector salud con todo lo indispensable. También podrían haber implementado estrategias de logística para la entrega de las fundas de insumos de salud y comestibles, pero no. No lo hicieron y si lo hicieron no resultó. Por ello la gente sale sin las debidas precauciones de seguridad e higiene.

La sociedad actúa de conformidad a su entorno y con su cultura. No podemos exigirle a un ciudadano de la Costa que con 35 °C – 40 °C se encierre en su casa de 40-60 m2, sin aire acondicionado, con toda su familia (promedio 4-5) y no salga. Los resultados serían aún peores por el hacinamiento y la promiscuidad. En los barrios más acomodados, con aire acondicionado, la cosa cambia. Ahí debió llegar el GOB-Salud con fundas de insumo de seguridad e higiene para que puedan estar afuera de la casa en las aceras a distancia prudencial. En la sierra es diferente entramos a casa por el frío. Al parecer se equivocó la Ministra de Salud y llevó a la equivocación a todos. La acción debió concentrarse en reducir el número de contagiados porque la sociedad se protege con insumos.

Entonces se necesitan recursos, para la compra de materia prima y producir mascarillas, guantes, ropa desechable, trajes especiales, alcohol (en lugar de licor), desinfectantes, respiradores, camas, etc. También para la logística de entrega especialmente en la costa y amazonía. Se requieren medidas para limitar la movilidad, la socialización y puntos de encuentro (mercados, centros de abasto, centros de salud). Fueron muy flexibles. Pero salieron los defensores de los derechos humanos a protestar por el uso excesivo de la fuerza, increíble.

Lo más complicado, nos está diciendo la experiencia, es gestionar las reacciones de la sociedad y su cultura. En emergencia médica no se pueden impedir que se adopten acciones orientadas al objetivo, caso Pedernales, o que se quejen por exceso de fuerza de la autoridad al hacer cumplir las medidas, o que exista sobreprecio en la compra/venta de insumos o materiales de salud. Seamos más inteligentes y encontremos soluciones a la pandemia cultural de un buen número de ecuatorianos.

¿Nos vamos a salvar? Ojajá!!! ¿A qué costo? No lo sé!!! ¿Nos servirá de lección para ser mejores ciudadanos? Puede ser, depende del compromiso con uno mismo como persona de una comunidad!!!!! ¿Se robarían como siempre los recursos so pretexto de la emergencia? Es un tema de cultura que debemos erradicarlo como al virus. Por ello debería haber sanciones drásticas a quien intente obtener beneficio en los casos de emergencia. Se debería proponer una Ley de Emergencia Económica y de Salud que a más de la potestad de acción establezca la pena de cárcel inmediata a quien haya sido denunciado y existan pruebas de corrupción en la gestión financiera pública en estado de emergencia y luego de la sentencia, al menos 25 años de cárcel sin apelación.

Ahora si topemos el caso de Guayaquil que, para mi forma de ver, tiene los elementos que analizamos con anterioridad en los modelos de simulación y estimación numérica. Dado el régimen de estudios de la costa, enero, febrero y algo de marzo, son tiempos de vacaciones y se aprovechan para viajar pues a nivel internacional la temporada baja es una buena ganga. La falta de información y de alerta temprana, digo alerta pues ya se conocía algo sobre los casos de China en Wuhan, propició viajes masivos de ecuatorianos a Europa (se puede comprobar con la información de migración). Cuando estos turistas llegaron a Ecuador (febrero y marzo) no tuvieron que someterse a estrictos controles de salud, como en China y Corea del Sur, simplemente ingresaron dando información de localización. Un muy buen número de ciudadanos de Guayaquil, Samborondón, Durán, y otras localidades, a su regreso socializaron sin ningún control. Ahora pagamos las consecuencias.

Las familias de los turistas ecuatorianos se infectaron sin saberlo y fueron creando espacios infectados tales como: lugares de trabajo, edificios de oficinas, iglesias, mercados, centros comerciales, fiestas, centros nocturnos y gimnasios. Al mismo tiempo, las familias de los barrios de los turistas infectaron a otras personas cercanas como sus choferes, empleadas domésticas, de servicios, etc., quienes sin saberlo en sus espacios sociales también infectaron a otros miembros de la comunidad y esto creció exponencialmente.

En resumen, en este caso específico, se adoleció de todo, dejaron de tomar medidas y si las que tomaron fueron imprudentes (aeropuerto de Guayaquil) o tardías (matrimonio en Samborondón, fiestas y centros nocturnos) y la sociedad (diversas comunidades socialmente opuestas) tampoco apoyaron a la iniciativa de las autoridades. En suma acciones tardías e imprudentes no focalizadas junto con la sociedad no comprometida que no las acató las medidas, dio como resultado el contagio comunitario y por ello no se pudo controlar la expansión exponencial del virus.

Pablus Habemus.