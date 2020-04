La correcta administración de la tarjeta de crédito durante la epidemia del Covid -19

El sistema financiero es uno de los mayores dinamizadores de la economía de un país, su objetivo principal es canalizar el ahorro hacia la inversión, los elementos que lo conforman como son los intermediarios, mercados y activos e instrumentos financieros son los que mantienen activa la actividad financiera de un país.

Dentro del sistema financiero se cuentan con productos y servicios de gran interés, las tarjetas de crédito se constituyen en un producto financiero muy útil e interesante siempre y cuando conozcamos el uso correcto de las mismas.

La situación actual provocada por el Covid 19 demanda del compromiso y responsabilidad de todos, ante la difícil situación que vive el país es momento de ser más cautos con el uso correcto de las tarjetas de crédito.

En Ecuador actualmente circulan varias tarjetas de crédito que se han puesto a disposición de los tarjetahabientes, entre las más populares están Visa, MasterCard, American Express, Diners Club y Discover, este producto financiero tiene una serie de beneficios y en este momento en el cual el permanecer en casa es la mejor arma para combatir esta terrible epidemia el uso de la tarjeta de crédito mediante pago virtual es una gran opción, es importante que se consulten los estados de cuenta en el sistema, la planificación financiera constituye una gran herramienta financiera para llevar el control total de nuestras finanzas, aún más en estos momentos en donde el tema de cultura financiera debe ser prioritario para el control económico de nuestras familias.

Si bien es cierto, en estos momentos la falta de pago de las tarjetas de crédito no desestabilizará por completo la economía familiar porque para los pagos de abril y mayo varias entidades financieras han brindado flexibilidad en lo que respecta a pagos, pero si va a generar un tipo de inestabilidad en nuestra economía porque es una deuda que queda pendiente y que pasado esta prórroga tocara cancelar los consumos generados.

El Universo, 2020 La situación por la que atraviesa el país actualmente por causa de la emergencia sanitaria por el Covid­-19 requerirá de proponer alternativas económicas por parte de todos los diversos sectores del país. Julio José Prado, actual Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, mencionó que desde la banca privada se están tomando medidas necesarias para ralentizar el problema que podría surgir dentro de la economía. Ahora mismo se cuenta con 12.000 millones de dólares para destinarlos al tema de reestructuración de créditos y otorgar nuevos préstamos a los diferentes sectores que lo necesiten.

Las noticias revelan que las provincias con mayor afectación con el Covid 19 son Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, ciudades que tienen una gran cantidad de tarjetas de crédito en circulación. Según las estadísticas presentadas en DataLab (2020), hay un total de 3.436.112 tarjetas a nivel nacional, de las cuales Visa cuenta con un mayor número, 1.610.728; MasterCard, con 974.925; Diners Club, 338.442 tarjetas; American Express, 241.748; Alía, 140.263, y Discover, 12.174; Estos datos corresponden a las tarjetas que se colocaron en el año 2019. Pichincha y Guayas, son las provincias con mayor número de tarjetahabientes que se verán afectadas por la falta de pago que se pueda generar.

En caso de que exista la falta de pago se podrán tomar algunas medidas pertinentes que permitan ralentizar este proceso, una de estas medidas es concertar acuerdos de pago con los asesores financieros, el uso de la tarjeta de crédito no debe enfocarse a comprar cosas secundarias, en este momento se debe limitar su uso para compras relacionadas con la salud y solo en caso de ser necesario en alimentación pero para este tipo de consumos utilicemos las mejores alternativas de pago, que puede ser al contado y diferido sin intereses, recuerden que la alimentación y la salud no deben ser cancelados con rubros de interés, por ello es recomendado no cancelar con pagos mínimos.

es difícil determinar con exactitud el tiempo que cada familia necesitará para volver a su estabilidad económica, porque depende del colchón económico que haya tenido para amortizar este tipo de eventualidades inesperadas

Para finales del 2019 DataLab registra 99.590.052 de dólares por saldo en mora de las tarjetas de crédito, se considera que por la situación sanitaria a la que nos enfrentamos en el país esta cifra puede aumentar, pero ante esta emergencia es nuestra responsabilidad y compromiso guardar nuestra salud física y financiera, es difícil determinar con exactitud el tiempo que cada familia necesitará para volver a su estabilidad económica, porque depende del colchón económico que haya tenido para amortizar este tipo de eventualidades inesperadas.

La UTPL a través de la carrera de finanzas fomenta el tema de cultura financiera, concientizando a las familias para que puedan generar un fondo de emergencia que les permita amortizar los efectos de sucesos contingentes que se puedan dar de un momento a otro tal y como lo estamos viviendo hoy en día, ya que las familias que cuentan con un plan de emergencia podrán soportar de mejor manera esta situación.

Después de esta emergencia sanitaria que ha obligado a muchas familias a parar sus actividades laborales es importante buscar las mejores alternativas para llevar una buena estrategia financiera de cada hogar y tratar de reestructurar las deudas de las tarjetas de crédito o cualquier préstamo bancario.

Se recomienda a las familias tener compromiso y responsabilidad para tratar de manejar todos los recursos financieros disponibles y optimizarlos de la mejor manera, realicen un presupuesto de sus ingresos y gastos mensuales destinando los porcentajes necesarios para casa rubro de vivienda, alimentación, salud, educación, etc., controlar nuestros gastos, identificando los fijos y gestionar que los mismos se debiten directamente de la tarjeta en estos momentos es importante porque evitaríamos transportarnos evitando exponernos a los posibles contagios, recuerden que la tarjeta de crédito nos facilita los pagos para cubrir urgencias o sucesos inesperados como los que estamos viviendo hoy en día pero debemos utilizarla dentro de nuestro presupuesto familiar, debemos utilizar solo lo que podemos pagar, guardar los comprobantes de consumo y llevar siempre en mente la fecha de corte y la fecha de pago.

En estos momentos es aconsejable que se negocie directamente con la institución financiera con la que se tiene una deuda para poder refinanciar con alguna de las alternativas que cada institución ofrezca. El banco no quiere perder el dinero por lo que ofrecerá opciones que van desde congelar por un momento la deuda hasta cobrar un menor interés, lo importante es hablar con sinceridad y aceptar alternativas que a la larga se puedan cumplir.