Tantos comentarios, memes y videos, absurdos y fragosos están circulando o mejor dicho están rondando por los medios para ver quien o quienes los leen, los hacen suyos ciegamente sin analizarlos, y los viralizan ni más ni menos que una pandemia, con la consecuente desinformación y caos al muy estilo de un Redentor Conspirador.

No me atrevo a poner ejemplos para fundamentar lo que estoy pensando, pues son tantos y tan tontos, por su impractibilidad, que realmente agradezco al Sambo de Arriba que no estemos en un evento bélico y no digo “guerra” porque en “guerra” estamos, pero contra el Covid-19, porque perderíamos a muchos seres queridos si fuera bélico. Este ejemplo me llamó mucho la atención, algunos periodistas y políticos hicieron eco de “que nos ayuden para regresar al Ecuador”, les ayudaron con vuelos humanitarios. Llegan y ahora es “tenemos que estar en cuarentena y no tenemos plata“. Como diría el famoso dramaturgo callejero Michelena “Uta que pasooofff, vea bonitica que otra cosita quiere ahhh”. Me imagino que antes de ingresar al avión sabían de las condiciones o lo que siempre pasa, la viveza criolla entra a funcionar.

Realmente me pregunto si la pandemia es por el Covid-19 o es mental, es cultural, es egoísta. Y al parecer es mental, es cultural por decir que es de este punto geográfico. Trato de mantenerme positivo, creo que nos somos todos, son algunos ojalá no nos ganen. Espero que sea así y no como lo cantaba el poeta y cantautor Facundo Cabral “hay que cuidarnos de los pendejos, porque son muchos y están en todas partes”.

Tratando de no ser peyorativo sino más bien plausible, es inentendible como estamos en la calle quejándonos de todo “no hay información, no hay recursos, no hay insumos, no hay materiales, no hay gente, no hay esto no hay lo otro”.

En EMERGENCIA SANITARIA el Estado/Gobierno establece las medidas más apropiadas, dados los recursos, para lograr reducir el tamaño del problema a uno manejable por las autoridades. Pero no, ahí entramos a cuestionar lo incuestionable en EMERGENCIA y lo hacemos sin tener una noción cierta, segura, irrefutable de que es EMERGENCIA. ¿Nos ilustramos para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? ¿Acatamos las disposiciones de la autoridad? Pues no!!

Históricamente hemos pasado por al menos nueve emergencias desde 1708, es decir una cada 34 años y medio. Se registra una sola en los siglos XVIII y XIX, cuatro en el XX y tres en el XXI y ha sido: viruela, fiebre amarilla, gripe española, emergencia sanitaria (basura), cólera, dengue hemorrágico, dengue y paludismo, AH1N1 y Covid-19. En este siglo de la tecnología y el conocimiento, el Covid-19 es la tercera en 20 años, el promedio se redujo a 7 años. Dengue y paludismo (2002), y AH1N1 (2009-2011) y no aprendemos. Buscando una explicación razonable del porqué. Simplemente heredamos la desobediencia civil, la autosuficiencia, el egoísmo y la prepotencia. El AH1N1 mató a 129 personas, duró casi 2 años y se contabilizaron más de 2.000 casos (El Universo 2020) y no aprendimos. ¿Cuál es el problema? ¿Falta de recursos, campañas de comunicación, liderazgo, cultura, falta de sanciones drásticas?

Quédate en casa podría ser el problema, creo que no entendemos su significado y claro puede ser!!. Quédate significa estar, subsistir, detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar. ¿En qué lugar? En casa. ¿Qué significa casa? Casa, una edificación destinada a la vivienda de una o varias familias. Si jugamos un poquito con las palabras, con buena intención por supuesto, Quédate en casa podría ser, que “una persona este forzosamente en la vivienda con su familiares.” Digo forzosamente pues no se han quedado en casa y como seres humanos que somos, nos gusta llevar la contraria, nos es cierto? Quédate y salimos, sal y nos quedamos. Así somos culturalmente. Entonces como todo lo forzado, lo impuesto no gusta, hacemos el jueguito de los contras. Algunos sociólogos y antropólogos dicen que la diferencia en los Latinos y los Americanos (de EEUU) es que los latinos somos familia. Entonces bajo ese contexto si tendría sentido el Quédate en casa!! Pero no, aquí no se aplica. ¿No somos personas de familia? Puede ser. ¿Casa no es la vivienda o es incómoda? Puede ser. ¿No disponemos de las facilidades para que sea una vivienda y más bien es solo una edificación como cualquier otra? Puede ser. Por tanto Quédate en casa, es un eslogan copiado de alguna otra parte donde funciona, porque es voluntario y es casi un hogar-familia, pero aquí en Ecuador no funciona. ESTATE donde quieras pero ESTATE AHÍ Y NO TE MUEVAS puede ser, suena duro y casi soez, pero ayudaría si lo que queremos es que no socialicen para no contagiarnos en la comunidad.

Entonces usemos otra palabra del kichwa, KAA quédate o KUWA estáte, me gusta más KUWA y construyamos una campaña territorializada, donde en la costa y en la amazonia KUWA es quédate en las afueras de tu casa con las precauciones de seguridad e higiene correspondientes y en la sierra es quédate en casa con tu familia con las seguridades del caso.

Ante esta situación crítica ¿qué hacer? Echar mano a los estudios de investigación y sus conclusiones y recomendaciones. Para este caso del Covid-19, restricciones de movilidad con estricto cumplimiento y dotación de implementos de seguridad. Quién no acate las disposiciones de la autoridad perdería los derechos de ciudadanía por 6 meses, no podría acceder a créditos, subsidios, realizar trámites públicos, ni recibir beneficios por la emergencia. A la segunda infracción la pérdida de los derechos es por 12 meses y así sucesivamente. Solo así aprenderemos a ser solidarios con los enfermos, con los profesionales de la salud en este caso y las fuerzas del orden.

Epidemias en la historia del Ecuador: desde la fiebre amarilla del siglo XIX hasta el coronavirus de la era digital

Viruela

Epidemia de viruela en la ciudad de Guayaquil durante la época colonial. Decenas de personas mueren producto del mal.

1842-1843. Fiebre amarilla

Epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil. La enfermedad conocida como vómito prieto se produjo como consecuencia del arribo de la goleta Reina Victoria al puerto, procedente de Panamá. Uno de los marineros había contraído la enfermedad, lo que derivó en un contagio a la mayoría de la tripulación. La embarcación fue declarada en cuarentena pero el mal se propago rápidamente. El gobernador, Vicente Rocafuerte adoptó medidas sanitarias para enfrentar la emergencia. A mediados de 1843 se declaró a Guayaquil fuera de peligro, la epidemia produjo 2073 muertos.

Gripe española

Al final de la I Guerra Mundial, el mundo sufre una epidemia mortal de la llamada gripe española. En Ecuador se la detecta en diciembre de 1918, lo que lleva al gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno a decretar una emergencia sanitaria, suspendiendo varias actividades en el país para controlar la expansión de la enfermedad. Para 1919 la enfermedad había sido controlada y se reportaron 185 muertos. En el mundo la gripe española cobró la vida a 60 millones de personas.

Emergencia sanitaria

29 de octubre de 1990. Ante la acumulación de basura en la ciudad de Guayaquil el gobierno de Rodrigo Borja decreta el estado de emergencia sanitaria para la ciudad. El ministro de Finanzas, Ing. Jorge Gallardo, entregó al gobernador del Guayas, Dr. Oswaldo Molestina, la suma de 500 millones de sucres para cubrir los trabajos iniciales que se realizarán en Guayaquil para enfrentar la emergencia sanitaria.

Cólera

13 de febrero de 1991. El presidente de la República, doctor Rodrigo Borja, expidió el decreto ejecutivo declarando en estado de emergencia sanitaria a las provincias de El Oro y Loja, a fin de evitar la propagación y erradicar el peligro del cólera que se ha presentado en el norte de Perú.

Dengue hemorrágico

18 de enero de 1995. El presidente de la República, Sixto Durán-Ballén, decretó el estado de emergencia sanitaria en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro para prevenir y erradicar la propagación del aedes aegyptis, vector del dengue hemorrágico.

Dengue y paludismo

18 de marzo de 2002. Se decreta la emergencia sanitaria ante el incremento de el dengue y el paludismo, transmitidos por mosquitos, y que afectan principalmente a las provincias de la Costa y Amazonia. Para la emergencia se destinaron dos millones de dólares para la compra de insumos, fumigaciones y campañas de educación, en las que participan conscriptos y estudiantes de ciclo diversificado.

2009-2011. AH1N1

Aparece la epidemia del virus AH1N1 en el país. Se contabilizaron más de 2000 casos y las autoridades de salud reportaron 129 fallecidos.

Coronavirus COVID-19

29 de febrero de 2020. Se reporta el primer caso, importado por una mujer que llegó desde España. (I).

