jueves, marzo 12, 2020

Todas estás medidas, sin embargo, no deben desatar el pánico. El país no entra en guerra y las empresas siguen operando, la cadena de abastecimiento de alimentos no se rompe...

El Gobierno declaró la emergencia sanitaria en Ecuador luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará el coronavirus COVID-19 como una pandemia, un término que se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Según la OMS, el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas. Ciudades enteras en Italia quedaron aisladas en cuarentena, Estados Unidos prohibió los vuelos procedentes de Europa, El Salvador declaró en cuarentena a todo el país. Hasta el 11 de marzo, la OMS había reportado 118 mil casos de contagiados en 114 países y se había registrado la muerte de 4.291 personas. En dos países, China y Corea del Sur, el número de casos disminuye significativamente. Tras la declaración de pandemia, la OMS pidió a los países activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse; encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de covid-19, y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto. En Ecuador las medidas de seguridad tomadas responden a la necesidad de crear un círculo epidemiológico, como la restricción para pasajeros que durante los últimos 14 días hayan estado en las provincias chinas de Hubei y Guangdong, España, Francia, Irán, Corea del Sur e Italia. La medida se aplicará hasta para los ecuatorianos que regresen de esos países. El Gobierno también suspendió los eventos masivos de más de 1.000 personas en todo el país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recordó que en este caso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda evitar el contacto entre personas al menos de dos metros de distancia. A partir del viernes 13 de marzo se suspenderán las clases en todo el país, la medida regirá mientras se analiza la evolución del virus. El Ministerio de Educación dispuso de una plataforma que empezará a operar desde el lunes, para que así los estudiantes no se atrasen. El personal docente y administrativo deberá asistir a las instituciones educativas en el horario normal de trabajo. La idea es tener el menor número de contagiados para evitar el colapso del sistema de salud. Todas estás medidas, sin embargo, no deben desatar el pánico. El país no entra en guerra y las empresas siguen operando, la cadena de abastecimiento de alimentos no se rompe… Lo importante en esos momentos es conservar la calma, solo asumir otro estilo de vida por el tiempo en que se logre controlar la pandemia.









Tags: