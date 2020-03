Los profesores del Business School de la USFQ ganan premio Best Paper Award, en Italia

Juan José Cárdenas y Franklin Velasco, profesores del Business School de la USFQ, junto con Marcelo Cárdenas (alumni USFQ) obtuvieron el premio “Best Paper Award” por su publicación académica titulada: A Look at the Social Entrepreneur: the Effects of Resilience and Power Distance Personality Traits on Consumers´ Perceptions of Corporate Social Sustainability.

Su investigación fue presentada en la conferencia Innovation, Entrepreneurship and Innovation Academy (INEKA) desarrollada en Verona – Italia, en la que también recibieron el premio de “Best Paper Award”. Su artículo fue publicado en la revista científica International Entrepreneurship and Management Journal.

Esta investigación explora cómo dos rasgos de personalidad comunes a los empresarios impregnan sus negocios y ayudan a posicionar con éxito sus empresas en la mente de los consumidores como empresas sostenibles.