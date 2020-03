La UTPL es un soporte para emprendedores agroindustriales

Universidad Técnica Particular de Loja

Graduado con el grado académico de Licenciado en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica, 1988. Maestría del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica (en convenio con Iowa State University), obteniendo el título de Magíster en Gerencia Agroempresarial, 2000. Candidato al Doctorate in Business Administration (DBA), con el ADEN Business School.

Se desempeñó en diferentes empresas del sector agroempresarial de Costa Rica durante más de 18 años, ejerciendo puestos gerenciales y de dirección en la Asociación Interinstitucional de Heredia (Director de Proyecto de Fresas para exportación), el Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro (Gerente General), el Banco Cooperativo Costarricense (Jefe de Unidad Técnica del Fideicomiso MAG/Bancoop), la Cooperativa de Caficultores de la Anita de Orosi (Gerente General), y el Instituto Nacional de Biodiversidad (Promotor y Especialista Financiero del Proyecto INBio/BID). Fue profesor a tiempo parcial en la carrera de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica de 1995 a 2001. Además, desarrollo consultorías privadas en el área de Agronegocios para diferentes entidades en Costa Rica y Honduras, como el INA, la Cámara de Porcicultores de Costa Rica, y la Cooperativa de Productores de Miel de Choluteca. Profesor asociado de la Carrera de Administración de Agronegocios de la Escuela Agrícola Panamericana, Universidad Zamorano. Jefe Técnico de la Unidad de Finanzas y Mercadeo de las Empresas Universitarias Zamoranas durante 8 años. Director del Centro de Innovación y Emprendimiento Zamorano desde octubre de 2016 a mayo de 2018. Ha desarrollado labores de proyección, impartiendo capacitaciones en el área de planes de negocios, administración de ventas, contabilidad de costos, estrategia y administración en general, dirigidas a empresarios y grupos vulnerables de la región centroamericana. Ha desarrollado investigación en las áreas de emprendimiento familiar, donde ha escrito como autor principal y autor secundario 3 estudios de caso, los cuales han sido publicados o seleccionados en foros como el International Food and Agribusiness Management Association. En la actualidad, Director Ejecutivo de prendho / UTPL y profesor visitante de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).