El ABC del coronavirus, ¿cómo prevenir y protegerse?

¿Qué es?

Científicos aún no han logrado establecer de manera exacta cuál fue el origen del coronavirus de Wuhan (2019-nCoV). Genéticamente es similar a otros coronavirus (CoV) que se han originado en murciélagos y que han causado brotes en el pasado, tal como el SARS (síndrome respiratorio agudo grave y MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio). Sin embargo, podría existir un tipo de serpiente como intermediario involucrado, es decir; los murciélagos infectaron primero a las serpientes y éstas a su vez habrían transmitido el virus al humano.

Síntomas

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y dificultades respiratorias. Es habitual que haya neumonía, aunque algunos casos no han presentado síntomas. También se han registrado síntomas gastrointestinales, en particular diarrea. En su versión grave, la enfermedad puede provocar insuficiencia respiratoria, que exige ventilación mecánica y apoyo en una unidad de cuidados intensivos. Generalmente ocurren en pacientes inmunodeprimidos, personas de tercera edad personas que sufren enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y enfermedad pulmonar crónica.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la forma más común de infectarse?

La principal fuente de virus somos los humanos (secreciones respiratorias) y la fuente más alta de éstos son las manos. La forma más fácil de adquirir una infección respiratoria es darle la mano a alguien enfermo y luego rascarse los ojos, la nariz o comer con las manos. Los estornudos y la tos son otra fuente de infección, aunque no tan efectiva como las manos.

¿Cuál es la forma más efectiva para protegerse?

Vacunarse (en el caso de influenza A y B), sin embargo, no existe aún vacuna disponible para coronavirus.

Lavarse las manos con jabón luego de estar en un sitio público y lavarse con cierta frecuencia.

Si no puede lavarse las manos, es oportuno usar geles desinfectantes a base de alcohol.

Evitar lugares con aglomeración de gente; los aviones y los buses son puntos importantes de contagio.

Usar mascarilla.

Evitar saludar con la mano o con beso.

Ninguna mascarilla común detiene a los virus, pero sí reducen la cantidad de virus que uno elimina o inhala (aerosoles). Si hay una epidemia, las mascarillas deberían ser usadas en buses, aviones o lugares con aglomeración.

¿Son efectivos los desinfectantes ambientales (fumigaciones y aerosoles) para controlar infecciones virales?

Estos aerosoles desinfectantes no son efectivos para controlar infecciones respiratorias virales. Estos desinfectantes ambientales y los jabones con desinfectantes (o antimicrobianos) contribuyen al aparecimiento de resistencia a antibióticos en bacterias y no afectan la transmisión de estos virus.

¿El frío contribuye al aparecimiento de enfermedades respiratorias?

No existe ninguna evidencia científica que demuestre alguna relación entre el frío y la enfermedades respiratorias. Los cambios de estaciones normalmente coinciden con movimientos de la población (vacaciones) que facilitan el transporte de virus y producen aumento de casos de enfermedades respiratorias. En países donde los inviernos son muy fríos, la gente está obligada a pasar muchas horas en lugares cerrados y en mayor contacto entre individuos, esto aumenta el contagio. Hay cierta evidencia que sugiere que algunos virus pueden permanecer viables por unas horas en el ambiente (pasamanos, barandas, manubrios de puertas, manijas) en climas fríos y húmedos.

¿Existe algún medicamento o alimento que suba las defensas contra las infecciones respiratorias?

No existen ninguna evidencia científica de ningún medicamento, producto natural, ni alimento que suba las defensas contra infecciones respiratorias. Sin embargo, el estrés, el uso de inmunosupresores como corticoides (cortisona) sí pueden hacer que alguien sea más susceptible a infecciones respiratorias. El frío no es un estrés que cause baja de defensas.

¿Por qué aparecen nuevos virus con tanta frecuencia?

Evolución en acción: tenemos cientos de potenciales patógenos por especie animal; adicionalmente estos patógenos (humanos y animales) están en constante cambio evolutivo. La manipulación de sangre o fluidos de animales silvestres simplemente pone en contacto a toda esta biodiversidad microbiana en contacto con humanos.

¿El tomar Vitamina C ayuda a prevenir infecciones respiratorias?

La evidencia científica en estudios de miles de personas no ha encontrado beneficio alguno en tomar o ponerse sueros de vitamina C para prevenir infecciones respiratorias altas en personas bien nutridas. El beneficio se ha visto solo en personas con déficits en dieta de vitamina C (raro en países como el Ecuador donde existe consumo alto de frutas).

¿Es el coronavirus (COVID-19) un arma biológica creada?

En la actualidad es posible rastrear el origen de los virus en forma precisa. No existe ninguna evidencia científica de que el coronavirus sea un arma biológica.

Contagio

El coronavirus se transmite por el aire y por el contacto físico, y se propaga de manera similar a la gripe. Es un virus muy contagioso y se propaga simplemente por la exposición al patógeno. Así, por ejemplo, estar expuesto a los estornudos de alguien infectado puede contagiarnos rápidamente.

Cabe destacar que aún se están estudiando todas las formas de transmisión del virus y hay otras formas que están sin confirmar. Se investiga si el coronavirus se podría contagiar mediante el contacto con objetos que han sido contaminados o mediante el agua. También es importante tener en cuenta que el virus no sobrevive durante más de tres horas cuando está en un ambiente seco.

Epidemiología

Uno de los grandes problemas del coronavirus es que, durante los primeros 14 días de incubación, una persona contagiada no presenta síntomas de estarlo. Por tanto, este periodo asintomático hace del virus un agente mucho más peligroso. Esto es así debido a la imposibilidad de controlar el virus al 100%, ya que las personas infectadas, pueden estarlo sin saberlo y éstas pueden a su vez estar contagiando a otras personas.

En la Actualidad se conocen la de 17 485 casos confirmados del Cov. Todos ubicados en países asiáticos, principalmente en China. Se han confirmado 11 casos en Estados Unidos, y no se reportan casos confirmados en Centro América y América del Sur.

Es de mucha importancia estar atento a los canales oficiales para saber si hay casos confirmados en la región.

Algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta

Lavarse las manos recurrentemente con agua y jabón.

Evite el contacto directo con personas que tengan síntomas respiratorios(besar, saludar con la mano).

Si tienes fiebre, malestar general y has viajado a las zonas de riesgo en China o has estado en contacto con personal sintomático que ha sido confirmada la infección por 2019nCoV acude a un centro médico u hospital, además usa tu mascarilla en todo momento.

Usa regularmente los geles a base alcohol para desinfectar tus manos.

Si trabajas en contacto directo con personas como servicio al cliente, recepción, admisiones lavarse las manos frecuentemente y limpiar tu zona de trabajo regularmente ayudará a prevenir una infección.

Evita acudir a sitios conglomerados durante esta época.

Si deseas información busca fuentes oficiales como CDC y OMS.