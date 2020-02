‘La UTPL no entrega títulos, la UTPL forma profesionales de alto nivel, forma personas íntegras’

Este lunes 10 de febrero, en la Sala de convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), se realizó el homenaje dedicado al Dr. José Barbosa Corbacho, Rector saliente, por sus 10 años de labor. Y la ceremonia para la presentación de las nuevas autoridades para el periodo 2020 – 2025; al acto solemne asistió Dolores Yamunaqué, directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja, además de varias autoridades provinciales.

El Padre Jesús Fernández, presidente de Idente Missionaries, realizó la entrega de las insignias al nuevo Rector, Santiago Acosta Aide y a la nueva Vicerrectora Académica, Rosario de Rivas Manzano. Y destacó la importancia de fomentar el diálogo entre científicos y entre distintas universidades para impulsar redes de conocimiento y hacer crecer el impacto de la investigación y la ciencia.

En su discurso, el Dr. José Barbosa Corbacho agradeció a los co-partícipes , responsables del gobierno universitario, de todos los logros institucionales. Especialmente a los vicerrectores que, al igual que él, culminaron su periodo de gestión para asumir nuevos retos profesionales. Mencionó que la UTPL no entrega títulos, busca formar personas íntegras.

«Me llevo conmigo mucho aprendizaje, amistad e ilusión; también gratitud, respeto, humanismo y la vivencia de los más altos valores de Cristo -dijo-. Así como en el campo de la comunicación se dice que lo que no se comunica no existe, podríamos decir que, para las universidades, lo que no impacta y trasciende, tampoco. Hemos aspirado siempre a innovar e innovar no es más que buscar ser mejores, ser más».

El Rector saliente destacó que el servicio es sin duda el principal motor de las universidades católicas, las cuales están llamadas a ser instrumento de progreso cultural y social. «La UTPL no entrega títulos -dijo-, la UTPL forma profesionales de alto nivel, forma líderes, forma emprendedores y, lo más importante, forma personas íntegras».

El emotivo homenaje, culminó al medio día con el discurso del rector entrante, Santiago Acosta, en el que resaltó la innovación académica, la investigación y el emprendimiento; y el impulso de la digitalización en la educación a distancia, como algunas de las principales líneas a continuar promoviendo en su gestión.

«Con más de 1.300 artículos científicos, la UTPL es una de las cinco universidades ecuatorianas líderes en investigación -dijo el nuevo Rector-, siendo la única ubicada fuera de las dos principales ciudades del país que ha logrado formar una trayectoria de impacto en la comunidad científica».