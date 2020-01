El cómic como herramienta didáctica para la enseñanza

El proyecto denominado “el cómic para mejorar la producción de textos académicos” pretende fortalecer la comprensión y producción de textos académicos en las múltiples áreas del conocimiento. Para ello, se pondrá énfasis en la aplicación de talleres dirigidos que promulguen conocimientos científicos referentes a la producción textual. Dentro de la ejecución del proyecto, en primer lugar, se realizará un diagnóstico sobre las necesidades lectoescritoras de los estudiantes beneficiarios del proyecto, posteriormente, con base en los resultados del diagnóstico, se planificarán talleres de escritura académica que refuercen la producción de textos académicos. Una vez desarrollados dichos talleres, se promulgará la realización y divulgación de un monográfico que evidencie el desarrollo de los textos académicos realizados.

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta pretende utilizar el cómic como herramienta didáctica para mejorar la producción de textos académicos, en la cual se vinculen como actores protagonistas, a estudiantes de la modalidad presencial, en la asignatura de: “Lectura y redacción de textos académicos”, asimismo estudiantes de modalidad abierta y a distancia, en las materias de “Estilo y Redacción” y “Morfología y Sintaxis”. Para ello, el estudiante será el actor principal de su aprendizaje significativo, con la utilización de la imagen (cómic) como herramienta de enseñanza aprendizaje. En consecuencia, se diseñarán estrategias de aprendizaje y recursos didácticos que estimulen este aprendizaje. Por lo tanto, el proyecto antes mencionado, se enmarca dentro de la investigación cualitativa, es decir desde el marco de la investigación-acción. Para ello, se partirá desde la identificación de los principales problemas existentes en cuanto compete a la producción de textos académicos. Una vez, obtenido el diagnóstico sobre la realidad lectoescritora en los estudiantes beneficiarios del proyecto, se desarrollará un plan de acción (estrategias y recursos) encaminado a mejorar la producción de textos académicos, considerando al estudiante como el centro de su aprendizaje. Por otra parte, se realizarán evaluaciones sobre la aplicabilidad de los talleres ejecutados en los beneficiarios.

DESARROLLO

El cómic nace en Norteamérica entre 1895 y 1905 con las historias de Richard F. Outcault. Posteriormente, a partir de la década de los 60, se populariza con los cómics creados Stan Lee, entre los que podemos mencionar: Spider Man, Iro Man, Hulk, los 4 fantásticos, Capitán América, entre otros. Ahora, para una mayor claridad expositiva, realizaremos aproximaciones a posibles definiciones sobre el cómic. Para ello, consideramos el criterio de Rodríguez Diéguez (1988, 126) quien manifiesta: “son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector”. Por otro lado, consignamos el criterio de Umberto Eco, quien resalta:

La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba y que funciona según toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores (…), así, los cómics, en su mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes. (1973, p. 299).

En consecuencia, adentrándonos en el contexto educativo, son múltiples los autores que mencionan al cómic como material pedagógico y motivador dentro del aula. Así, por ejemplo, los estudios de Aparici (1989); Barrero (2002) y Díaz (1992). Por lo que, según Barreiro (2000) apunta que, cuando un alumno se acerca al cómic le atrae una motivación intrínseca, más si consideramos este se complemente a sus gustos e intereses.

Por consiguiente, la lectura y escritura son la base fundamental para la enseñanza-aprendizaje. En ese orden, de acuerdo al contexto ecuatoriano, según cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) “el 26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de ellos el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de tiempo”. A partir de estos resultados, los niveles de lectura y escritura a nivel universitario no son la excepción. Por ello, estudios recientes sobre los niveles de lectura y escritura en estudiantes universitarios en el Ecuador, corroboran nuestra aseveración, entre ellos, podemos mencionar los trabajos de Alonso (2003); Torres (2003); Pereira (2010); Rivera-García (2014); Garzón (2016) y Villafuerte Holguín e Intriago Palacios (2017) quienes coinciden en afirmar que, la lectura y escritura de textos académicos en el Ecuador en estudiantes universitarios ha sido incipiente, desmotivada y con poca asimilación, lo que dificulta los procesos de enseñanza aprendizaje en todas las áreas disciplinarias.

Con lo anteriormente expuesto, se hace necesario promover y ejecutar proyectos de lectura y escritura que mejoren el desarrollo de las destrezas lectoescritoras en los estudiantes universitarios, de manera especial, los estudiantes de las diferentes carreras de la UTPL. Para ello, el proyecto de innovación “el cómic para mejorar la producción de textos académicos” busca fortalecer la lectura y escritura de textos académicos, los cuales se convierten en imprescindibles para la formación académica y profesional de los discentes en formación de esta universidad. En ese orden, el proyecto tendrá las siguientes fases:

Reconocimiento y socialización: conversatorios con los beneficiarios para dar a conocer los objetivos, alcances y actividades del proyecto.

conversatorios con los beneficiarios para dar a conocer los objetivos, alcances y actividades del proyecto. Diagnóstico: aplicación de un instrumento para valorar el nivel de producción de textos académicos de los estudiantes beneficiarios. Asimismo, se realizará un FODA para conocer las fortaleces, oportunidades, debilidades y amenazas de los participantes.

aplicación de un instrumento para valorar el nivel de producción de textos académicos de los estudiantes beneficiarios. Asimismo, se realizará un FODA para conocer las fortaleces, oportunidades, debilidades y amenazas de los participantes. Planificación, ejecución y evaluación: en esta fase se buscará realizar lo siguiente:

en esta fase se buscará realizar lo siguiente: Talleres de producción de textos descriptivos, expositivos y narrativos.

Realización de un monográfico sobre los textos académicos creados por los estudiantes beneficiarios del proyecto.

Una vez realizadas todas estas fases, se busca generar los siguientes productos:

Elaborar un libro denominado el «Cómic UTPL» con registro ISBN.

Crear una plataforma virtual con las historietas creadas.

Escribir artículos para revistas indexadas.

CONCLUSIÓN

Finalmente, como conclusión, creemos que, a través de la ejecución del proyecto arriba citado, se reforzará la producción de textos académicos, tanto en los estudiantes de modalidad presencial, especialmente de la materia: “Lectura y redacción de textos académicos” y en modalidad abierta y a distancia en las materias “Estilo y Redacción” y “Morfología y Sintaxis”. Por consiguiente, buscamos mejorar ciertas destrezas lectoescritoras que permitan reforzar los conocimientos en escritura académica de textos: descriptivos, expositivos, científicos, argumentativos, narrativos, entre otros.

REFERENCIAS

Barreiro Villanueva, Juan (2000). “El cómic como recurso en la clase de español”. En actas del VIII Seminario de Dificultades Específicas de la Enseñanza del Español a Lusohablantes. São Paulo, 44-48.

Eco, Umberto (1973). Semiología de los mensajes visuales” en Análisis de las imagénes de P. Fresnault-Dervelle, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

INEC. (2012). Hábitos de lectura en Ecuador. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/presentacion_habitos.pdf

Rodríguez Diéguez, José (1988). El cómic y su utilización didáctica. Barcelona: Gustavo Gilli.