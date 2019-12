Subjetividades contemporáneas: Populismos y psicología de las masas, hoy

Coincidiendo con los 40 años de la muerte de Velasco Ibarra, nos interesa abordar ese oscuro magnetismo del populismo. Tomaremos como referencias el texto Los psicoanalistas lacanianos y la izquierda populista de Antonio Aguirre, que apareció en la revista Ecuador Debate el año pasado; y el artículo del psicoanalista francés Eric Laurent: Populismo y acontecimiento de cuerpo. También el argumento del IX ENAPOL: enapol.org/es/argumento-2/, donde se recuerda que J.-A. Miller señala que el psicoanalista no es como el sabio, que aspira a que las pasiones no lo conmuevan, sino como el santo asediado por esas pasiones que suscita y para las cuales no hay tregua.

Esta mesa busca dar cuenta de las lógicas, los modos de identificación y goce; indicar como San Juan, señalando con su dedo a la nada, eso que convoca a las masas, en el populismo. El surgimiento del líder, ¿se trata de una demanda popular de «carisma» o de la búsqueda de un amo feroz, -propia, aunque no apropiada- del estado «líquido» contemporáneo? Una voz femenina dará su opinión sobre si la democracia y el Estado Derecho son garantías suficientes ante el estrago populista, cuando el Otro no existe. No está contraindicado hablar de casos de actualidad.

En contrapunto, existen prácticas y experiencias, como el psicoanálisis, que operan de otro modo, en un trabajo singular y colectivo, para hacer posible salir uno por uno, de las servidumbres voluntarias que hacen vivir de un cierto modo y dejan morir, de otro. El arte es una de las vías privilegiadas para agitar las pasiones, ¿qué dicen los artistas, en singular? También escucharemos a un periodista que testimonió de los «extraños acontecimientos» y el «error» que provocó el cierre ignominioso de un diario que «había bregado los 365 del año durante más de tres décadas», por parte de Superintendencias y policías, ordenados por una voz. Link: www.elcomercio.com/opinion/dia-diario-hoy-opinion.html

Participan:

Antonio Aguirre, psicoanalista de la NEL y la AMP.

Santiago Roldós, Director de Muégano teatro y articulista de opinión.

Marena Briones, reconocida abogada y académica de la UCSG.

Juan Tibanlombo, periodista, trabajó en diario HOY hasta el día en que lo cerraron. Responsable de la página «Dialoguemos. La academia en la Comunidad».

Coordina:

Jessica Jara. Psicoanalista y responsable del Observatorio 2 de FAPOL, en Guayaquil.

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Fecha: Jueves 30 de mayo.

Hora: 19:00.