El primer dinosaurio herbívoro hallado en Ecuador se localiza en Loja

Restos de dinosaurios se han hallado a lo largo del siglo XX en numerosos países sudamericanos. Los principales son Argentina y Brasil, pero Chile, Perú, Bolivia y Colombia han provisto restos también en forma de miles de huellas fósiles y a veces, en forma de esqueletos o huesos aislados.

Los estudios revelan que la región ante Andina fue como un vasto corredor norte-sur, que favoreció el intercambio de dinosaurios y otras faunas a la vera de un brazo de mar, que inundaba el continente a fines del período Cretácico (hace unos 70 millones de años), cuya evidencia en fósiles no había sido reportado hasta ahora en Ecuador.

Los restos fósiles de dinosaurio fueron encontrados en el valle de Casanga al noroeste de Catacocha (cantón Paltas), provincia de Loja, en un pueblo llamado Yamana cabecera de la parroquia que lleva su mismo nombre. Se trata de un valle alargado con dirección NE-SW con una altitud promedio de 900 m.s.n.m y clima cálido seco con vegetación de bosque seco.

El hallazgo de los elementos fosilizados lo realizaron los moradores de la zona de Yamana. Tiempo atrás, recorriendo la cuenca seca de un arroyo, Víctor Francisco Celi Ríos, morador, encontró unos huesos en la pared rocosa y los extrajo. Luego estos fósiles son entregados al Sr. Marco Antonio Paladines Balcázar quien los mantiene en resguardo hasta que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) realiza una incautación de las piezas que pasan a ser custodiadas por el INPC. Desde el 2015 el INPC tiene un convenio con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), con el fin de contribuir a identificar los elementos registrados. Durante una practica docente de campo el Sr. Marco Paladines entrega en donación un elemento fosilizado que aun él conservaba a la carrera de Geología y Minas de la UTPL con el fin de realizar la investigación correspondiente, para este fin se contacta con el Dr. Sebastián Apesteguía, paleontólogo Argentino, recomendado por el paleontólogo Jean Noel Martínez.

El análisis de los restos reveló que se trataba de dinosaurios saurópodos, los herbívoros de cuello largo, del grupo de los titanosaurios, los más abundantes en el hemisferio sur. Pero dentro de los titanosaurios, los fósiles fueron asignados al pequeño grupo de los saltasaurinos, un grupo muy especial de saurópodos. Los resultados de la investigación de los elementos fosilizados indican que se trata de una nueva especie, nombrada como Yamanasaurus lojaensis, en referencia a la localidad del hallazgo.



Los restos fueron asignados al cretácico superior entre el Campaniense al Maastrichtiense (rango de entre 70 a 85 millones de años) por correlación con otras formaciones geológicas adyacentes, además porque se sabe que estos dinosaurios vivieron en esta época, y que más allá del cretácico (Paleógeno) no hay evidencia fósil de dinosaurios en ningún lado del planeta.

Según los paleontólogos, lo interesante de los saltasaurinos es su pequeño tamaño (hasta 6 metros de largo), su robustez (los huesos de sus miembros son cortos y gruesos), su coraza protectora (poseían una malla protectora de pequeños huesecillos metidos en la piel) y su gran neumaticidad (todos los huesos de sus vértebras estaban perforados por cámaras de aire que los hacían más livianos). Algunos han pensado que esta variedad enana, de los mayores titanes que pisaron la tierra, evolucionaron en relación a las grandes transgresiones marinas que hacia fines del Cretácico inundaban el continente sudamericano, generando islas donde el pequeño tamaño era una ventaja. A fines del Cretácico se extinguieron junto con sus compañeros dinosaurianos.

El papel de la UTPL en esta investigación fue fundamental, primero gestionar con el INPC el acceso a los elementos fosilizados en el marco del convenio; liderar la investigación en la zona, especialmente en el trabajo geológico de campo; determinar el sitio de la procedencia del mismo, identificar el tipo de roca y el ambiente de depositación, que permita correlacionar con el tiempo geológico. Igualmente realizar la respectiva documentación de los elementos fosilizados, fotografía y realización de tomografía, para luego ser fortalecida con la investigación propiamente paleontológica de identificación y clasificación taxonómica de los fósiles por los paleontólogos argentinos especialistas en dinosaurios.

El equipo de investigación se conformó por los geólogos de Ecuador, Dr. John E. Soto Luzuriaga, Dr. José Tamay Granda y el M.Sc. Galo A. Guamán Jaramillo, de la Universidad Técnica Particular de Loja, a ellos se sumaron Sebastián Apesteguía y el Dr. Pablo Ariel Gallina, paleontólogos e investigadores del CONICET y Fundación Azara (Argentina).

El aporte fundamental de los especialistas argentinos en paleontología y, sobre todo, su gran experiencia en investigaciones paleontológicas enfocadas en el campo de los dinosaurios fortalecieron al resto del equipo de trabajo y garantizaron la calidad de los resultados de la investigación realizada. El trabajo científico fue publicado en el último número de la prestigiosa revista científica Cretaceous Research, bajo el título: “The first dinosaur remains from the Cretaceous of Ecuador”. El material estudiado consiste en restos de un esqueleto desarticulado incompleto. Entre los huesos descubiertos destacan dos vértebras del sacro, una de la cola y restos del húmero, radio y tibia.

Este estudio presenta y describe las primeras evidencias de material fosilizado relacionado con la presencia de dinosaurios en el sur del Ecuador, que resalta la relevancia de este hallazgo en el país y; la posibilidad de correlacionar y expandir las zonas de presencia de los dinosaurios en Sudamérica. Así como, un potencial para futuros estudios paleontológicos.

La provincia de Loja tiene un sinnúmero de zonas de interés geológico y paleontológico, sin embargo, es prioritario continuar en el valle de Casanga que aún falta mucho por estudiar y sobre todo falta comprender la dinámica de esta cuenca y sus tesoros paleontológicos tanto vertebrados como invertebrados. Es necesario establecer donde se pueden encontrar más evidencias de fósiles y demarcar su extensión geográfica que permita luego realizar su preservación correspondiente. Preliminarmente ha existido conversaciones con la tenienta política de Yamana, quien solicita apoyo de la UTPL para propuestas de desarrollo integral de la parroquia. Para ello, sabemos que se requieren recursos económicos y, por tanto, es aquí donde debe jugar un rol importante el estado y sus instituciones involucrados en este campo, a fin de gestionar estos recursos, que permitan avanzar en estas investigaciones que luego apuntalen la importancia del país en este campo y el fortalecimiento de esta región.