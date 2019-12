Ecuador está cerca de los países más obesos de América Latina

Universidad San Francisco de Quito

Nutricionista (Universidad de Chile), Master en Nutrición Humana (Universidad de Tulane, Estados Unidos), y Ph.D en Nutrición Humana y Epidemiología (Universidad de Cornell, Estados Unidos).

Ha trabajado en la Junta Nacional de Planificación y en el Consejo Nacional de Planificación, desarrollando varias actividades relacionadas al diseño y ejecución de programas de nutrición.

Es miembro core de la Red Latinoamericana de Apoyo a la Investigación Científica en Nutrición y del The World Public Health Nutrition Association, así como miembro de CLAS, la Coalición Latino américa saludable.

En la Universidad San Francisco de Quito es co-directora del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición que es parte del Colegio de Ciencias de la Salud, estando a cargo de varios proyectos de investigación, asesoría y dirección de tesis.

Tiene varias publicaciones científicas a lo largo de su carrera, incluyéndose la edición de un libro, publicado en inglés y español, en el 2005 (Nutrition and Active Life: From Knowledge to Action). Este libro se ha convertido en texto de estudio en varias universidades en América, Estadios Unidos y Europa.

La Dra. Freire tiene una larga lista de publicaciones en revistas de referencia y documentos técnicos que han sido publicados en la OPS y diseminados en los países de la región.