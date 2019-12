¿Cómo identificar el mejor regalo tecnológico?

Universidad San Francisco de Quito

Alberto Sánchez es actualmente Prof. de la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo su grado de PhD in Electrical & Electronic Engineering de la University of Strathclyde, Escocia en el 2004; MSc in Real-Time Power Electronics & Control Systems, de la University of Bradford, UK en el 2000 y Ingeniero en Electrónica y Control de la Escuela Politécnica Nacional en 1999. Alberto ha trabajado para empresas como Petrobras en el área de ingeniería, confiabilidad, y generación eléctrica. Fue socio fundador y director de desarrollo de la empresa Ingeniería y Diseño Electrónico (I&DE); y ha participado en varios proyectos de I&D. Sus principales intereses y áreas de trabajo son: Sistemas de Control Distribuido y Colaborativo, Reconfiguración adaptiva de protecciones eléctricas, y control distribuido de redes de telecomunicaciones. Alberto Sánchez tiene más de 20 publicaciones en journals y conferencias de alto impacto, principalmente de IEEE y IFAC.

Actualmente Alberto es Director para América Latina y el Caribe del Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) y miembro del Board mundial del mismo instituto el cual produce los revistas y journals de mayor impacto a nivel mundial en el área de desarrollo de tecnología y sus aplicaciones en todas las áreas y contribuyen además en la elaboración de estándares para la industria.